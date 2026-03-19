Detienen a presunto agresor por intento de feminicidio en Saltillo

Jesús Gabriel “N”, señalado como agresor en varios casos, fue detenido mediante una orden de aprehensión por el delito de tentativa de feminicidio, en Saltillo.

Ahora se encuentra recluido en el penal varonil a la espera de que le programen su audiencia inicial.

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De acuerdo con el testimonio presentado, la afectada Alejandra ¨N¨ fue golpeada frente a sus hijos y familiares. También se señala que el hombre intentó atropellarla, por lo que la víctima acudió ante la Fiscalía de la Mujer para presentar la denuncia.

Tras las investigaciones, se inició una carpeta de investigación y se solicitó una orden de aprehensión. El caso quedó integrado ante la autoridad correspondiente, que dará seguimiento al proceso legal.