Detienen a presunto agresor por intento de feminicidio en Saltillo

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Detienen a presunto agresor por intento de feminicidio en Saltillo
    El acusado fue ingresado al penal varonil, donde permanecerá en espera de su audiencia inicial. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La víctima, denunció que fue golpeada frente a sus hijos y familiares, además de que el hombre presuntamente intentó atropellarla

Jesús Gabriel “N”, señalado como agresor en varios casos, fue detenido mediante una orden de aprehensión por el delito de tentativa de feminicidio, en Saltillo.

Ahora se encuentra recluido en el penal varonil a la espera de que le programen su audiencia inicial.

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De acuerdo con el testimonio presentado, la afectada Alejandra ¨N¨ fue golpeada frente a sus hijos y familiares. También se señala que el hombre intentó atropellarla, por lo que la víctima acudió ante la Fiscalía de la Mujer para presentar la denuncia.

Tras las investigaciones, se inició una carpeta de investigación y se solicitó una orden de aprehensión. El caso quedó integrado ante la autoridad correspondiente, que dará seguimiento al proceso legal.

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