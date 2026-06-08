Acelerado pierde el control y termina incrustado en anuncios publicitarios, en Saltillo

Debido al exceso de velocidad con el que circulaba, un joven automovilista terminó impactándose contra una estructura de anuncios publicitarios luego de perder el control de su vehículo cuando transitaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia José Musa de León, en Saltillo.

El accidente ocurrió en una curva ubicada antes de llegar al cruce con la calle Tezcatlipoca. De acuerdo con los primeros reportes, la velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del automóvil Chevrolet Aveo.