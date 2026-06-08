Acelerado pierde el control y termina incrustado en anuncios publicitarios, en Saltillo
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El automóvil cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios antes de terminar impactado contra varias estructuras publicitarias
Debido al exceso de velocidad con el que circulaba, un joven automovilista terminó impactándose contra una estructura de anuncios publicitarios luego de perder el control de su vehículo cuando transitaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia José Musa de León, en Saltillo.
El accidente ocurrió en una curva ubicada antes de llegar al cruce con la calle Tezcatlipoca. De acuerdo con los primeros reportes, la velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del automóvil Chevrolet Aveo.
Tras salir de la trayectoria de circulación, el vehículo saltó el camellón central, invadió los carriles contrarios y se proyectó hacia el área donde se encontraban instaladas varias estructuras publicitarias, las cuales resultaron dañadas por el impacto.
Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades confirmaron que únicamente se registraron daños materiales tanto en el vehículo involucrado como en las estructuras publicitarias afectadas.