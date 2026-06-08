Acelerado pierde el control y termina incrustado en anuncios publicitarios, en Saltillo

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    Acelerado pierde el control y termina incrustado en anuncios publicitarios, en Saltillo
    Las estructuras publicitarias ubicadas a un costado de la vialidad resultaron dañadas tras el impacto del vehículo, que terminó su trayectoria fuera de los carriles de circulación. ULISES MARTÍN

El automóvil cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios antes de terminar impactado contra varias estructuras publicitarias

Debido al exceso de velocidad con el que circulaba, un joven automovilista terminó impactándose contra una estructura de anuncios publicitarios luego de perder el control de su vehículo cuando transitaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia José Musa de León, en Saltillo.

El accidente ocurrió en una curva ubicada antes de llegar al cruce con la calle Tezcatlipoca. De acuerdo con los primeros reportes, la velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del automóvil Chevrolet Aveo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelta-imprudente-deja-una-mujer-lesionada-y-cuantiosos-danos-en-saltillo-CC21234530
$!Automovilistas y testigos que presenciaron el percance solicitaron apoyo al sistema de emergencias, lo que generó la movilización de autoridades de tránsito para atender la situación.
Automovilistas y testigos que presenciaron el percance solicitaron apoyo al sistema de emergencias, lo que generó la movilización de autoridades de tránsito para atender la situación. ULISES MARTÍN

Tras salir de la trayectoria de circulación, el vehículo saltó el camellón central, invadió los carriles contrarios y se proyectó hacia el área donde se encontraban instaladas varias estructuras publicitarias, las cuales resultaron dañadas por el impacto.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

$!Aunque el accidente fue aparatoso y ocasionó cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesario el traslado de ocupantes a un hospital.
Aunque el accidente fue aparatoso y ocasionó cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesario el traslado de ocupantes a un hospital. ULISES MARTÍN

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades confirmaron que únicamente se registraron daños materiales tanto en el vehículo involucrado como en las estructuras publicitarias afectadas.

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