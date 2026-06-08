Vuelta imprudente deja una mujer lesionada y cuantiosos daños en Saltillo

Un accidente vial entre dos camionetas se registró en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Piedras Negras, en la colonia República, dejando como saldo una mujer lesionada y daños materiales en ambas unidades, en Saltillo. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, la conductora de una camioneta Nissan Kicks, Dana Paola “N”, de 24 años, circulaba por el bulevar Jesús Valdés Sánchez e intentó realizar una maniobra hacia su izquierda para incorporarse al bulevar Piedras Negras.

Sin embargo, al efectuar la vuelta, se atravesó en la trayectoria de una camioneta KIA Sportage que transitaba sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Venustiano Carranza y contaba con derecho de paso sobre la vialidad. Tras el impacto, una mujer resultó lesionada, aunque por fortuna su estado de salud no fue reportado como grave. Debido a ello, pese a que se solicitó una ambulancia a través del sistema de emergencias 911, esta no fue enviada al lugar.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente. Los representantes de las compañías aseguradoras de ambas unidades también acudieron al lugar y acordaron hacerse cargo de los daños materiales ocasionados, así como de los gastos médicos derivados de la atención brindada a la persona lesionada.