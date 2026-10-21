Activa CBTA 21 de Parras protocolo por presunto maltrato animal de un adolescente

PARRAS, COAH.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 21 en Parras, Coahuila, anunció la activación de un protocolo interno y la aplicación de medidas conforme a su reglamento, tras difundirse un video en el que presuntamente un alumno participa en un acto de maltrato animal. El plantel “Profesor Federico Berrueto Ramón” expresó su rechazo a estas conductas mediante el comunicado CBTa21/SUBD/066/2026, firmado por el subdirector Óscar Iván Romero Medina, cuyo contenido fue difundido desde este martes 20 de octubre.

En el pronunciamiento, la institución sostuvo que los hechos señalados no representan los valores que promueve entre sus estudiantes y destacó que el respeto a la vida constituye uno de los pilares de su formación agropecuaria. El video, de aproximadamente cuatro segundos, muestra a una persona frente a una pared de ladrillo, vestida con una prenda verde sobre una camiseta blanca y pantalón claro. Un emoji rojo de enojo cubre su rostro. La persona sostiene un ave de plumaje oscuro con las patas hacia arriba: con una mano sujeta sus patas y con la otra parece sujetarla de la cabeza o del cuello. Durante la grabación mueve y tira de esa zona, mientras el ave abre y agita las alas. Las imágenes muestran una manipulación brusca del animal, pero el fragmento no permite determinar si sufrió lesiones ni cuál fue su estado posterior. Tampoco permite confirmar por sí solo el lugar, la fecha o la identidad de la persona.

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La atención y el seguimiento del caso quedaron a cargo de las áreas de Servicios Escolares y Orientación. La escuela indicó que las medidas y sanciones correspondientes se determinarán conforme al reglamento de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Entre las acciones contempladas se encuentran el trabajo comunitario y la participación en pláticas sobre bienestar animal, en coordinación con la Dirección de Ecología. También planteó colaborar con autoridades de protección animal para promover la concientización y el respeto hacia los animales.

El posicionamiento se produjo después de que la protectora de animales Luisa María Montoya denunciara públicamente el presunto incidente y solicitara esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. La dirección escolar pidió evitar la difusión de imágenes que permitan identificar a menores de edad, con el propósito de proteger su integridad y privacidad durante el seguimiento del caso. La información disponible describe medidas anunciadas, pero no precisa sanciones efectivamente aplicadas. Tampoco permite establecer la fecha exacta del incidente, la condición del animal ni la existencia de una denuncia formal ante la Fiscalía.