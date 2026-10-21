Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos

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    Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará mil 270 elementos para reforzar la vigilancia y la vialidad durante Halloween y Día de Muertos. CORTESÍA

Saltillo desplegará elementos durante las festividades de Halloween y Día de Muertos, con vigilancia en zonas comerciales, bares y panteones

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo prepara un operativo especial de vigilancia y vialidad con 1,270 elementos para resguardar la tranquilidad durante las festividades de Halloween y el Día de Muertos en la ciudad.

El comisionado de seguridad en Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que las acciones operativas iniciarán este 30 de octubre para dar cobertura a la alta afluencia esperada en las zonas comerciales, de restaurantes y bares de la localidad.

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“Tenemos la indicación de nuestro alcalde, Javier Díaz González, de coordinarnos con las instancias estatales y federales para redoblar la seguridad y la vialidad”, declaró Garza Félix sobre el despliegue del personal policial.

El jefe policial detalló que mantendrán presencia directa en cementerios como el Santo Cristo, Santiago y el ubicado en la colonia Centenario para apoyar en temas viales y prevenir delitos hacia los visitantes.

“El operativo empieza a partir del día 30 a 31 de octubre y en los panteones, pues a partir del día 1 de noviembre”, precisó el funcionario municipal sobre el cronograma de trabajo.

Además de los esquemas de vigilancia, Garza Félix anunció que este viernes presentarán formalmente el agrupamiento “Infancia Segura”, integrado por 20 elementos y dos unidades operativas capacitadas para la atención integral de menores en situación de vulnerabilidad.

En materia tecnológica, informó que la corporación ya cuenta con equipo antidrón con alcance de cinco kilómetros a la redonda, herramienta asignada a la Policía Cibernética para rastrear e identificar aeronaves no autorizadas en la ciudad y zonas limítrofes.

“Con este equipo vamos a nosotros poder detectar, rastrear e identificar drones que anden merodeando los límites con Zacatecas, con Nuevo León, con San Luis Potosí, o también algunos drones que nos reporten aquí en la ciudad”, concluyó el comisionado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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