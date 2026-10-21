POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

I. HASTA PARA ESO Manolo Jiménez respondió a los críticos del Rodeo Saltillo con el balance del evento: más de 125 mil asistentes, una derrama superior a 100 millones de pesos y 95 por ciento de ocupación hotelera. También recordó que en Saltillo se destinan más de 600 millones a obras, principalmente bacheo y pavimentación. Su respuesta tiene un punto: promover turismo y atender servicios públicos puede hacerse de forma simultánea. El resultado le permite defender su apuesta y deja mal parados a quienes anticipaban un fracaso. Fueron tantos los visitantes que hasta los detractores tendrán que reconocerlo. II. FUERA DE PASO Al gobernador también le favoreció una escena difícil de acomodar para sus críticos morenistas: mientras aquí cuestionaban el Rodeo, el Gobierno Federal lo promovía desde la mañanera. La diferencia política no obliga a celebrar cada proyecto estatal, pero tampoco a incomodarse cuando es reconocido a nivel nacional. Jiménez aprovechó la contradicción para pedir propuestas a sus opositores. Les dejó tarea: explicar qué harían mejor. Porque llevarle la contra al Gobernador puede ser estrategia; hacerle mala cara al turismo es berrinche.

III. ¿HOMBRE DE POCA FE? Algo sabe –o algo teme– el lagunero Antonio Attolini respecto de las iniciativas que se leyeron ayer en la tribuna del Congreso del Estado para integrar la parrense Feria de la Uva y el Vino, así como “La Reliquia Lagunera”, al catálogo del patrimonio cultural intangible de la entidad. Y es que, al final de su exposición ayer, se dio tiempo para “expresar su confianza” en que, a la hora de convocar para que se dictaminen ambas iniciativas, las dos reciban exactamente la misma atención y se les atienda con el mismo sentido de urgencia, tal como ocurrió hace unos días con la propuesta del nigropetense Guillermo Ruiz. IV. A DIOS REZANDO ... El énfasis con el cual Attolini hizo el señalamiento convoca a pensar que no tiene mucha confianza en que su planteamiento reciba el mismo apoyo que seguramente obtendrá la propuesta de Edna Dávalos. De hecho, las últimas frases de su intervención podrían interpretarse como que “encomendó” la propuesta a San Judas Tadeo, santo patrono de las causas difíciles, imposibles y desesperadas, cuyo onomástico será justo el próximo 28 de octubre, una de las fechas en las cuales se realiza la Reliquia Lagunera.

V. LA OTRA APUESTA Marcelo Ebrard ve oportunidades para México en las inversiones de semiconductores que recibirá Estados Unidos. El secretario de Economía sostiene que la continuidad del T-MEC permitirá atraer parte de esa actividad. Coahuila lleva camino recorrido: en Monclova, el Instituto Tecnológico Superior de Monclova abrió capacitación y estrechó vínculos con el sector privado, con acompañamiento del Ayuntamiento. El proyecto de Arteaga amplía esa ruta que Luis Olivares impulsa desde la promoción económica. La apuesta tiene sentido: aprovechar la experiencia industrial del Estado para participar en otras actividades y abrir opciones de empleo. VI. AMPLIAR LA RUTA En Arteaga, Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, prevé unos 400 empleos directos y contrataciones desde el verano de 2027. Llegar a 4 mil puestos dependerá de atraer proveedores. La preparación de talento que ya se impulsa en Monclova cobra relevancia: las empresas necesitan personal capacitado y vínculos con escuelas y negocios locales. Hay trabajo desde distintos municipios para aprovechar la oportunidad que señala Ebrard. A Olivares le corresponde conectar esos esfuerzos.

VII. PURO HUMO... Todo indica que, como advierte con sabiduría la voz popular, el proceso para definir la candidatura morenista por la alcaldía de Saltillo fue más ruido que nueces, pues, al final, las principales figuras locales del partido de moda decidieron hacerse a un lado y no participar. Según nos comentan los que dicen traer todos los pelos de la burra guinda en la mano, aunque sí hubo algunos inscritos, la única figura relevante que decidió responder a la convocatoria fue el actual diputado Alberto Hurtado, lo cual lo convierte en el virtual ganador de la carrera por esa candidatura... ¡perdón!, coordinación de esto, aquello y lo otro... VIII. DERROTADOS ¿Por qué nadie más quiso entrarle a la competencia para disputar la alcaldía sarapera con los colores del partido de moda? Los entendidos aseguran que la razón es simple: el morenismo comarcano tiene claro que no puede imponerse en la contienda por la capital coahuilense y quienes consideran que forman parte de la aristocracia morenista no quieren añadirle más derrotas a su currículum. Dicho en otras palabras, no tienen espíritu de sacrificio...