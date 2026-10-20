Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte

El espacio del IMCUFIDE cuenta con academias de béisbol, tenis, pádel y tiro con arco, además de acondicionamiento físico; los costos van de los talleres gratuitos a cuotas mensuales de mil 200 pesos. El Biblioparque Norte de Saltillo mantiene una oferta de actividades deportivas y extracurriculares para niñas, niños y adultos, con opciones para quienes buscan iniciarse en alguna disciplina o continuar con su preparación física. A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), el recinto ofrece academias de béisbol, tenis, pádel y tiro con arco, así como sesiones de acondicionamiento físico.

Las actividades cuentan con distintos horarios durante la mañana y la tarde, lo que permite a los interesados elegir una opción de acuerdo con su edad, nivel de experiencia y disponibilidad. Los costos también varían según la disciplina, pues hay clases sin costo y academias con cuotas de 350 pesos, mientras que tiro con arco tiene una tarifa de mil 200 pesos. Entre las alternativas para el público en general se encuentra el acondicionamiento físico, que se imparte de lunes a viernes. Una de las opciones es el grupo matutino, de 9:00 a 10:30 horas, a cargo de Adrián Sebastián García; por la tarde, Gerardo Reséndiz Neávez ofrece sesiones de 18:00 a 19:00 horas sin costo. Para participar se solicita acudir con ropa deportiva.

ACADEMIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS El béisbol es una de las disciplinas dirigidas al público infantil. La academia, a cargo del ingeniero Guadalupe Cisneros, tiene un costo de 350 pesos y trabaja los martes y jueves por la tarde, con grupos organizados por edad. La categoría preinfantil, para participantes de nueve y 10 años, entrena de 16:00 a 17:30 horas, mientras que el grupo infantil, de 11 y 12 años, lo hace de 17:30 a 19:00 horas. La programación también contempla juegos de la academia los viernes, de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados por la mañana. Para quienes prefieren los deportes de raqueta, el tenis infantil dispone de grupos para principiantes e intermedios, ambos con una cuota de 350 pesos. Fernando Carranza está al frente de las clases para principiantes, dirigidas a niñas y niños de seis a 10 años, los martes, jueves y viernes, de 17:00 a 18:00 horas. El grupo intermedio está destinado a participantes de 10 a 15 años y tiene sesiones los lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas, además de los viernes, de 16:00 a 17:00 horas. El pádel también forma parte de la oferta infantil. Las clases están dirigidas a menores de seis a 12 años, de lunes a jueves, de 17:00 a 18:00 horas, bajo la instrucción de Gerardo Reséndiz Neávez. La academia tiene un costo de 350 pesos.

OPCIONES PARA ADULTOS La programación no se limita a los menores de edad. En tenis, los adultos pueden elegir entre grupos de principiantes, intermedios y avanzados, con horarios matutinos y vespertinos. Las clases están a cargo de Fernando Carranza y tienen una cuota de 350 pesos. Los grupos avanzados mixtos entrenan martes, miércoles y jueves, de 8:00 a 9:00 horas; el grupo femenil intermedio tiene sesiones lunes, martes y jueves, de 9:00 a 10:00 horas. Para principiantes se ofrecen clases lunes y viernes, de 8:00 a 9:00 horas, y miércoles, de 9:00 a 10:00 horas. Por la tarde también existe un grupo mixto de nivel intermedio y avanzado, con actividades martes, miércoles y jueves, de 19:00 a 20:00 horas. La disponibilidad de lugares debe consultarse directamente con el instructor. En pádel, los adultos principiantes pueden acudir de lunes a jueves, de 8:00 a 9:00 horas, mientras que el grupo intermedio tiene sesiones de martes a jueves en el mismo horario. También se contempla una alternativa vespertina para principiantes, los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, y para intermedios, de 19:00 a 20:00 horas. La cuota de la academia es de 350 pesos. Otra opción es el tiro con arco, cuya academia tiene un costo de mil 200 pesos. Para niñas y niños de nueve años en adelante, las clases se realizan de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas; los adultos pueden asistir de 19:00 a 20:00 horas. Además, se ofrecen sesiones escolares para menores de nueve años en adelante los martes y jueves, de 15:00 a 16:00 horas, aunque el costo de esta modalidad no está especificado. REQUISITOS E INSCRIPCIONES Para inscribirse en las actividades se solicita una copia de la CURP del alumno y una copia de la identificación oficial (INE) del padre, madre o tutor. Los menores de ocho años deben permanecer acompañados por un adulto en todo momento. El Biblioparque Norte se encuentra en el bulevar Isidro López Zertuche, en el cruce con avenida Zincamex, en la colonia Brisas Poniente de Saltillo. Para conocer la disponibilidad de espacios, confirmar horarios y resolver dudas sobre las cuotas, los interesados pueden comunicarse al 844 414 9674. El horario de atención del recinto es de 8:00 a 20:00 horas. Se recomienda verificar directamente con los responsables de cada academia los detalles de inscripción antes de acudir.