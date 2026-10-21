Elon Musk optó por restringir el acceso de Ucrania a Starlink sin consultar a Trump

Funcionarios estadounidenses declararon a The Wall Street Journal que Musk optó por limitar la velocidad de internet por satélite el 14 de octubre sin consultar con la Casa Blanca, mientras que otra fuente familiarizada con la interferencia afirmó que el magnate tecnológico consultó con altos cargos de la administración y con el presidente Trump antes de hacerlo.

Según un nuevo informe, el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk , tomó la decisión de restringir el acceso de Ucrania a una versión militar del servicio de internet satelital Starlink, que alimenta las operaciones con drones capaces de repeler ataques rusos.

La versión de grado militar del servicio, también conocida como Starshield , es fundamental para ayudar a Ucrania a operar drones ofensivos e interceptores.

Sin embargo, bajo el límite impuesto por Musk, los objetos que volaban a más de 160 km/h no podían conectarse con Starshield, lo que interfería con las operaciones de los drones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpó a Estados Unidos y a SpaceX de los problemas, que persistieron durante la mayor parte de la semana pasada.

La interrupción del servicio se produjo cuando Rusia estaba lanzando ataques con drones contra las centrales eléctricas de Ucrania, violando un frágil alto el fuego energético que Trump había negociado entre los países en conflicto el 11 de octubre.

Musk negó tener acceso limitado en una publicación del 14 de octubre en X, donde afirmó: “Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno de EE. UU. y están bajo su control. Cualquier limitación en la velocidad o el uso la deciden las fuerzas armadas de EE. UU. y, en última instancia, el presidente de EE. UU.”

“Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella. El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial”, dijo Musk .

Trump, quien ha criticado cada vez con más frecuencia a Zelensky por su falta de voluntad para entablar conversaciones de paz, y otros funcionarios de la administración negaron vehementemente la injerencia estadounidense .

“Yo no hice eso. No, no hicimos eso en absoluto. De hecho, ni siquiera creo que se haya ralentizado, según tengo entendido. Porque lo acabo de comprobar esta mañana”, dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el viernes para un viaje de campaña a Georgia. “No sé si fue alguien, porque no fui yo y no creo que haya sido Elon”.

Los informes de Reuters y The Telegraph diferían en cuanto a si la culpa recaía en última instancia en Musk o en la Casa Blanca.

Sin embargo, un funcionario de la administración declaró al Post el jueves pasado que “esto fue una operación independiente del Pentágono y no es la primera vez que sucede con Ucrania”, negando la participación directa de la Casa Blanca.

El mes pasado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, designó a Musk, junto con el fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, para un panel que estudia el futuro de las tecnologías involucradas en la guerra, conocido como Proyecto Meridian.

“El mensaje vino del gobierno”, insistió Zelensky. “No sé de quién, de qué gabinete, etcétera”.

“Fue un mensaje del gobierno estadounidense para limitar la velocidad. Y, técnicamente, SpaceX lo hizo”, dijo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, negó el martes que hubiera habido alguna falla, ya sea en los servicios de Starlink o en el intercambio de inteligencia con Kiev.

«Vi a alguien vinculado al gobierno ucraniano decir que la gente en Ucrania está muriendo porque Estados Unidos les niega información», exclamó Rubio indignado. «Eso es escandaloso, es indignante. Simplemente no es cierto».

“Según tenemos entendido, lo ocurrido los días 13 y 18 se debió a un problema técnico”, añadió refiriéndose a la interrupción del servicio Starlink. “No fue consecuencia de ninguna directiva estadounidense que impidiera avisar con antelación de una huelga, y les estamos proporcionando las mismas advertencias que siempre hemos hecho”.

El acuerdo paralelo que Trump alcanzó con Rusia el 9 de octubre para comprar exportaciones de diésel complicó aún más las cosas, ya que Ucrania objetó que los fondos alimentarían la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense afirmó que reducirían los precios mundiales del combustible.

Zelensky calificó la medida de “débil”, y Trump declaró de inmediato: “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.