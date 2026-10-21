Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS
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El percance ocurrió cuando Eliacir Emanuel se dirigía al Instituto Tecnológico; el impacto dejó daños en la infraestructura y provocó el cierre parcial de la circulación
Un joven identificado como Eliacir Emanuel ¨N¨, de 18 años, protagonizó un accidente vial luego de quedarse dormido al volante cuando se dirigía a clases al Instituto Tecnológico de Saltillo. El percance ocurrió sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa, donde perdió el control del automóvil y terminó derribando un poste de concreto.
De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante circulaba por la vialidad cuando el sueño lo venció, lo que provocó que perdiera el control de la dirección del vehículo y se impactara contra la estructura instalada a un costado del camino.
Tras el choque, el poste cayó por completo y parte del cableado resultó afectada. Asimismo, el automóvil quedó de frente a la circulación, situación que ocasionó el cierre parcial de la vialidad mientras se realizaban las labores para atender el incidente y retirar los obstáculos de la zona.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las acciones necesarias para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.
A pesar de los daños ocasionados al automóvil, al poste y al cableado, las autoridades no reportaron personas lesionadas. El conductor permaneció en el sitio mientras se esperaba la llegada de los servicios necesarios para retirar la unidad siniestrada y de la aseguradora, que respondería por los daños.
Se esperaba el arribo de una grúa y de personal de la empresa de telefonía para retirar el vehículo, reparar los daños en la infraestructura y restablecer el servicio de comunicación afectado.