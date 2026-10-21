Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS

Un joven identificado como Eliacir Emanuel ¨N¨, de 18 años, protagonizó un accidente vial luego de quedarse dormido al volante cuando se dirigía a clases al Instituto Tecnológico de Saltillo. El percance ocurrió sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa, donde perdió el control del automóvil y terminó derribando un poste de concreto. De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante circulaba por la vialidad cuando el sueño lo venció, lo que provocó que perdiera el control de la dirección del vehículo y se impactara contra la estructura instalada a un costado del camino.

Tras el choque, el poste cayó por completo y parte del cableado resultó afectada. Asimismo, el automóvil quedó de frente a la circulación, situación que ocasionó el cierre parcial de la vialidad mientras se realizaban las labores para atender el incidente y retirar los obstáculos de la zona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las acciones necesarias para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.