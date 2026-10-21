‘Tumba’ Ricardo Mejía entrega de carbón en CFE

El diputado federal del PT, con una campaña bien orquestada, señaló el uso de tierra y diésel en las carboeléctricas de Nava, Coahuila, y denunció los hechos en el Congreso de la Unión.

Ricardo Mejía Berdeja puso de rodillas a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) y la obligó a suspender los contratos de entrega de carbón a 12 empresas productoras de este mineral.

Según representantes del PT coahuilteco, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, entró en pánico ante la exhibida que le dio “El Tigre” y de inmediato ordenó suspender los contratos.

El contrato de un millón y medio de toneladas de carbón fue asignado por la CFE en coordinación con el Gobierno de Coahuila a 12 de las 42 empresas que participaron en la licitación.

Ahora, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad deberá negociar directamente el suministro del mineral con el legislador federal del PT antes del 25 de octubre.

Emilia Calleja está por decidir si abre la licitación a nuevas empresas, entre las que posiblemente participen algunas cercanas al diputado local del PT, Tony Flores.

¿Dulce o travesura?

PATRIMONIO CULTURAL

El diputado local morenista, Antonio Attolini, le puso el cascabel al gato y ayer propuso al Congreso local designar a la “Reliquia lagunera” como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila.

El legislador lagunero dijo que la reliquia es una tradición de las familias laguneras, que durante generaciones ha unido a la comarca en torno a la fe, a la solidaridad y el alimento compartido.

Attolini Murra destacó que la reliquia es también una de las expresiones más nobles de la identidad lagunera, en la que las familias comparten el pan con sus vecinos y visitantes.

La celebración se realiza cada 28 de octubre durante la celebración de San Judas Tadeo y cada 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, y se comparte asado de puerco con siete sopas.

La iniciativa establece otorgar a la Reliquia el reconocimiento como Patrimonio Intangible del Estado e incorporarla al registro e inventario estatal de bienes y recursos culturales de Coahuila.

TODOS UNIDOS

Además de cara, muy cara, la fotografía en la que aparecen en la Mesa del Gabinete en el Rodeo Saltillo el fiscal general, Federico Fernández, y el senador, Gabriel Elizondo, trae un gran mensaje.

Ambos posaron junto al gobernador Manolo Jiménez y el subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez, en una actitud distendida y alegre.

La gráfica no fue casual, según cuentan, sino producto de un estudiado proyecto de unidad entre las principales figuras políticas y de seguridad en el gobierno estatal rumbo al 2030.

Hay constancia de que el senador Gabriel Elizondo mantiene canales abiertos de comunicación con la clase política del PRI estatal y en el gobierno del estado.

La suma de Federico en la foto es un claro mensaje de que el fiscal general no escucha el canto de las sirenas y apoya con firmeza el plan político y de gobierno de Manolo Jiménez.

“No se hagan bolas”, diría el presidente Carlos Salinas de Gortari.

LO MÁS REPULSIVO

Durísima declaración posteó ayer la legisladora federal de Morena, Cintia Cuevas, desde su curul en el Congreso de la Unión.

La diputada lagunera, mientras el legislador del PRI, Rubén Moreira, hablaba en tribuna, dijo que este personaje es lo que más repulsión le genera cuando acude al recinto legislativo.

“Habla como si no hubiera dejado un Coahuila endeudado, un Coahuila saqueado, no tiene, de verdad, nadita de vergüenza”, espetó la representante popular morenista.

Bueno, pues ya conocemos al villano favorito de Cintia...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Apoyará el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, a Edna Dávalos, en caso de que la legisladora local vaya por una diputación federal?