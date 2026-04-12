Activan Alerta Alba por desaparición de Daniela Abigail desde enero en Saltillo

La desaparición de una mujer de 26 años en Saltillo mantiene activas las labores de búsqueda por parte de autoridades estatales, luego de que se perdiera todo contacto con ella desde hace varias semanas. Se trata de Daniela Abigail Sánchez Leza, quien fue vista por última vez tras salir de su domicilio ubicado en la colonia Herradura III, durante el mes de enero de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, después de su salida se mantuvo comunicación con ella a través de redes sociales por un tiempo; sin embargo, desde hace aproximadamente un mes no se ha tenido información sobre su paradero.

Ante la falta de contacto, se activaron los protocolos correspondientes para su localización, mientras continúan las acciones de búsqueda en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores. Según la información difundida, Daniela Abigail es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión robusta y tez aperlada. Como rasgos físicos, presenta cabello corto, rizado y teñido en color café, además de ojos café oscuro. Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes visibles, entre ellos uno en el pómulo derecho con la figura de un corazón acompañado de la fecha “1999”. También cuenta con un tatuaje en el cuello con un nombre en letras cursivas y debajo tres calaveras. En el pecho presenta otros tatuajes: uno con una cara triste y una cara feliz, así como los nombres “Yandel” y “Derian” en letras grandes. Además, tiene perforaciones en la nariz del lado derecho y en el labio superior, lo que podría facilitar su identificación.

En cuanto a la vestimenta, al momento de su desaparición portaba un top color beige, pijama de franela en tono rosa, tenis tipo Air Force en color blanco y un reloj negro. El reporte formal de su desaparición fue emitido el 10 de abril de 2026, luego de que familiares o allegados confirmaran la ausencia prolongada y la falta de comunicación. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con el seguimiento del caso, al tiempo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización. Para ello, se han habilitado números de contacto incluidos en la ficha de búsqueda, a través de los cuales se puede proporcionar información de manera directa. El caso permanece activo mientras se intensifican las labores para dar con su paradero.

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