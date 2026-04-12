Desaparece hombre con esquizofrenia en Ramos Arizpe; activan búsqueda

La desaparición de un hombre de 36 años en el municipio de Ramos Arizpe ha activado los protocolos de localización, luego de que se difundiera su ficha de búsqueda con el objetivo de recabar información que permita dar con su paradero. Se trata de Juan Antonio Zamora Trejo, quien fue visto por última vez el pasado 9 de abril de 2026 en dicha localidad. Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su ubicación, por lo que autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

De acuerdo con la información difundida, el hombre mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada y tez blanca. Como rasgos físicos distintivos, presenta ojos pequeños de color miel, cabello largo, lacio y negro, así como nariz recta, boca mediana y vello facial escaso, con barba y bigote despoblados. Entre sus señas particulares se encuentran una herida vendada en la planta del pie izquierdo, derivada de un incidente previo con un objeto punzante, además de manchas de color café en la zona del abdomen, debajo del ombligo. También cuenta con un tatuaje visible en el brazo izquierdo, donde se aprecia la imagen de la Virgen de Guadalupe junto con el nombre “Juan”, “Juan Antonio” o las iniciales “J.A.”. En cuanto a la vestimenta, al momento de su desaparición portaba una playera de licra en color blanco, pants gris claro y chanclas de hule en color negro o verde.

Como parte de los datos relevantes para su búsqueda, se informó que Juan Antonio Zamora padece esquizofrenia, lo que incrementa la urgencia de su localización debido a las posibles condiciones de vulnerabilidad en las que podría encontrarse. Las autoridades pusieron a disposición diversos números telefónicos para recibir información: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, además de canales digitales donde se pueden enviar datos de forma directa. El caso permanece activo, mientras continúan las acciones de búsqueda en la región y se mantiene el llamado a la población para colaborar con cualquier información que permita ubicarlo.

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