Activan Alerta Amber para localizar a niño de 2 años desaparecido en Saltillo

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, activó la Alerta Amber para localizar a Matías Mauricio Sánchez Mendoza, un niño de 2 años de edad que fue visto por última vez el pasado 9 de julio en Saltillo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la autoridad informó que se desconoce el paradero del menor y que su integridad podría estar en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

La Fiscalía precisó que Matías Mauricio nació el 15 de marzo de 2024, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 87 centímetros, tiene complexión robusta y cabello lacio tipo hongo de color castaño claro. Al momento de su desaparición vestía pañalero verde, pantalón gris y tenis azul marino con detalles en verde fosforescente. La dependencia indicó que la difusión de la Alerta Amber se realiza conforme a una resolución judicial, con el objetivo de lograr su pronta localización y garantizar su protección.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a localizar al menor, la reporte de inmediato a través del número de emergencias 911 o a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.