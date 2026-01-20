Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas mantiene activa una ficha de localización para dar con el paradero de Axel Samuel Díaz Guerrero, un menor de 15 años de edad que fue visto por última vez el pasado 14 de enero de 2026 en Saltillo, sin que hasta el momento se tenga información confirmada sobre su ubicación.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos, Axel Samuel nació el 12 de enero de 2011 y al momento de su desaparición tenía 15 años. Mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, es de complexión delgada y tez blanca. Como rasgos físicos, se detalla que tiene cabello corto de color negro, ojos pequeños de color café, nariz recta y boca pequeña con labios medianos, características que pueden facilitar su identificación.

En cuanto a señas particulares, la ficha de búsqueda señala que el menor presenta cicatrices en la espalda, un lunar cercano a la boca y varios tatuajes visibles. Entre ellos se encuentran las palabras “GONZALEZ” en el antebrazo izquierdo y “SAMUEL” en el antebrazo derecho, además de un tatuaje en el cuello que consiste en rayas verticales a la altura de la garganta. Estos elementos son considerados clave para reconocerlo en caso de ser visto en espacios públicos.