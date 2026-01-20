Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo
Axel Samuel Fue visto por última vez el 14 de enero; vestía pantalón de mezclilla negro, sudadera negra y tenis negro con rojo
La Comisión de Búsqueda de Personas mantiene activa una ficha de localización para dar con el paradero de Axel Samuel Díaz Guerrero, un menor de 15 años de edad que fue visto por última vez el pasado 14 de enero de 2026 en Saltillo, sin que hasta el momento se tenga información confirmada sobre su ubicación.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, Axel Samuel nació el 12 de enero de 2011 y al momento de su desaparición tenía 15 años. Mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, es de complexión delgada y tez blanca. Como rasgos físicos, se detalla que tiene cabello corto de color negro, ojos pequeños de color café, nariz recta y boca pequeña con labios medianos, características que pueden facilitar su identificación.
En cuanto a señas particulares, la ficha de búsqueda señala que el menor presenta cicatrices en la espalda, un lunar cercano a la boca y varios tatuajes visibles. Entre ellos se encuentran las palabras “GONZALEZ” en el antebrazo izquierdo y “SAMUEL” en el antebrazo derecho, además de un tatuaje en el cuello que consiste en rayas verticales a la altura de la garganta. Estos elementos son considerados clave para reconocerlo en caso de ser visto en espacios públicos.
Respecto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se informó que Axel Samuel vestía pantalón de mezclilla color negro, sudadera del mismo color y tenis en tonos negro y rojo. Esta información forma parte de los datos difundidos para reforzar las labores de localización y permitir que la ciudadanía pueda identificarlo con mayor precisión.
La Comisión de Búsqueda hizo un llamado a la población para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero. Se indicó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar relevante dentro de las acciones de búsqueda y localización que se mantienen activas.
Las personas que cuenten con información pueden comunicarse directamente a los números de contacto habilitados: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, así como a través de los canales oficiales de la Comisión. La difusión responsable de la ficha y el apoyo ciudadano son parte fundamental para avanzar en la localización del menor, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde el día de su última visualización en Saltillo.