‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo
El conductor fue trasladado al hospital del ISSSTE con lesiones leves, mientras autoridades aseguraron la zona y evaluaron los daños materiales
“No escuché pitar al tren”, fue lo que declaró el conductor de un automóvil que la mañana de este martes, alrededor de las 11:12 horas, se vio involucrado en un accidente ferroviario en el cruce de las calles Valentín Canalizo y Luis Echeverría Álvarez, en la colonia La Minita, en Saltillo.
En el percance resultó lesionado Roberto ¨N¨, de 60 años de edad, quien señaló que presenta problemas auditivos y visuales, lo que le impidió percatarse de la proximidad del ferrocarril cuando circulaba a bordo de un vehículo Nissan Tsuru.
De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se desplazaba con dirección hacia las curvas de Landín cuando el conductor no advirtió la presencia del tren, el cual se dirigía hacia Ramos Arizpe, siendo impactado por la locomotora.
Tras la colisión, la unidad fue proyectada hacia la cuneta de un descanso vial donde se encuentran las señalizaciones, quedando el conductor atrapado en el interior del vehículo.
Testigos del hecho y automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a personal de la Secretaría de Salud para brindar atención prehospitalaria al lesionado.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con paramédicos, auxiliaron al conductor para salir del automóvil y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital del ISSSTE, donde fue reportado estable y con golpes leves.
Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizaron las labores necesarias para restablecer la circulación en la zona. En el lugar permaneció la esposa del conductor para determinar lo procedente respecto al vehículo y los daños ocasionados.