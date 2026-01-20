‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

“No escuché pitar al tren”, fue lo que declaró el conductor de un automóvil que la mañana de este martes, alrededor de las 11:12 horas, se vio involucrado en un accidente ferroviario en el cruce de las calles Valentín Canalizo y Luis Echeverría Álvarez, en la colonia La Minita, en Saltillo.

En el percance resultó lesionado Roberto ¨N¨, de 60 años de edad, quien señaló que presenta problemas auditivos y visuales, lo que le impidió percatarse de la proximidad del ferrocarril cuando circulaba a bordo de un vehículo Nissan Tsuru.

