Acumula Derechos Humanos mil 18 quejas y emite 17 recomendaciones en Coahuila

El funcionario señaló que el número de quejas se mantiene en niveles similares a los del año pasado y estimó que al cierre de diciembre podrían contabilizar entre 25 y 30 recomendaciones, frente a las 30 emitidas en 2025 y las 40 de hace dos años.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha recibido mil 18 quejas y emitido 17 recomendaciones en lo que va de 2026, principalmente contra corporaciones de seguridad pública municipales y estatales, así como contra la Fiscalía General del Estado, informó su presidente, José Ángel Rodríguez Canales.

“Llevamos hasta el momento 17 recomendaciones para lo que viene a ser este año. Hace 2 años entregamos 40 recomendaciones, el año pasado fueron 30 y yo creo que este año vamos a estar entre las 25 y 30, con 17 ya preparadas a mediados del mes de octubre”, indicó.

Rodríguez Canales adelantó que en diciembre presentará su informe ante el Congreso del Estado, en el que se dará cuenta de las quejas recibidas y las autoridades señaladas.

Precisó que, hasta el momento, ninguna de las recomendaciones emitidas ha solicitado la remoción de funcionarios públicos.

SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE LOS PRINCIPALES SEÑALAMIENTOS

El presidente de la CDHEC explicó que las principales quejas ciudadanas están relacionadas con corporaciones de seguridad pública, además de señalamientos contra la Fiscalía estatal, municipios, instituciones de salud y autoridades educativas.

En materia de salud, aclaró que la Comisión interviene en los asuntos que corresponden a su competencia, particularmente los relacionados con la atención en hospitales bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud estatal.

“Son dentro de nuestras facultades lo que viene a ser Secretaría de Salud, temas en materia de atención sobre todo, son las quejas que hemos tenido”, explicó.

Entre las conductas señaladas mencionó las detenciones arbitrarias, aunque aclaró que no cuenta con elementos para afirmar que sean la principal causa de las inconformidades.

Sobre la distribución territorial de los reportes, destacó un incremento en Piedras Negras, donde la Tercera Visitaduría acumula 299 quejas en lo que va del año. Sin embargo, dijo no tener a la mano la cifra correspondiente a 2025 para establecer una comparación precisa.

El funcionario indicó que la Comisión presentará posteriormente el desglose de las quejas por tipo de presunta violación y autoridad señalada.