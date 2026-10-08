Indaga Fiscalía de Coahuila móvil personal en desaparición y muerte de Abel Bernardo

Al ser cuestionado sobre los avances en las indagatorias, el mandatario estatal respaldó las declaraciones brindadas por las autoridades ministeriales en torno a los hechos recabados desde las primeras horas.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , informó que las investigaciones sobre la desaparición del joven Abel Bernardo en la Región Centro apuntan hacia un entorno de carácter personal y afectivo.

“Yo me apegaría a lo que él ya comentó. Desde ayer tenemos información de esta situación y todo apunta a un tema familiar, un vínculo personal”, externó el titular del Ejecutivo.

Jiménez Salinas reiteró que los aspectos técnicos del caso son atendidos por la representación legal y la Fiscalía, conforme a los protocolos correspondientes.

“La investigación, ya lo comentó el fiscal, la parte técnica, pero sí es un tema relacionado a un asunto personal, de afectos personales”, concluyó el gobernador.