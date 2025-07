Acusa maestra de primaria en Ramos Arizpe acoso laboral y hostigamiento del director

La maestra Fabiola Alicia Navarrete Santoscoy, con 25 años de servicio en la educación, ha levantado la voz para denunciar una serie de presuntos actos de acoso laboral y hostigamiento por parte del director de la Escuela Primaria “Independencia” turno matutino, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, el profesor Humberto Ramírez Pérez.

La docente asegura ser víctima de una “campaña” orquestada en su contra desde su llegada al plantel este ciclo escolar.

Navarrete Santos explicó que solicitó su cambio a Ramos Arizpe en busca de mejores condiciones laborales y un incremento salarial de cara a su próxima jubilación. Sin embargo, desde el segundo consejo técnico del ciclo, el director Ramírez Pérez, según su testimonio, comenzó a atacarla indirectamente en las reuniones. “No decía mi nombre, pero yo lo reconocía y como no me quedo callada, yo sí le decía, ‘está hablando de mí, profe’, y él nada más lo confirmaba”, relató la maestra.

HOSTIGAMIENTO CONSTANTE

Una de las situaciones que más inquietan a la maestra es la constante presencia de padres de familia de su propio grupo en los consejos técnicos, a los que el director invita de forma recurrente, a diferencia de otros salones donde la asistencia varía. Además, el director ha intensificado las observaciones en su salón desde septiembre y la mantiene bajo “chequeo” constante.

La maestra Fabiola atribuye el hostigamiento a su actitud crítica y a no quedarse callada ante situaciones que considera injustas. “Yo siempre exclamo mis inconformidades o las cosas que no me parecen, no me quedo callada. Por levantar la voz me están persiguiendo”, afirmó. Mientras otros maestros “murmuraban”, ella cuestionaba las decisiones y peticiones del director, lo que aparentemente lo incomodó.

ANTECEDENTES DEL DIRECTOR Y APOYO SINDICAL

Lo preocupante del caso es que el profesor Humberto Ramírez Pérez, según la maestra Navarrete, tiene antecedentes de denuncias similares. Un año antes, otra maestra lo acusó de acoso laboral y, de forma indirecta, sexual. Aunque la denuncia no fue directa en lo sexual, la maestra anterior habría reportado silbidos y comentarios inapropiados por parte del director y un profesor de educación física.

A pesar de la gravedad de la acusación, la maestra Fabiola se enteró en el área jurídica del sindicato (Sección Quinta) que el director “le ganó” el caso a la maestra anterior, logrando que ella fuera cambiada de escuela mientras él permaneció en el puesto. Esto, presuntamente, lo logró “recabando evidencias” y ejerciendo presión, incluyendo el apoyo del secretario general del sindicato, profesor Padrón, y el empoderamiento de las madres de familia.

Sobre el empoderamiento de los padres de familia, la maestra Fabiola describió que el director los ha involucrado de manera excesiva en la dinámica escolar, permitiéndoles permanecer en la escuela en horarios no permitidos, entrar a los salones sin permiso e incluso observar las clases. Esto, sumado a una actitud “juguetona, bromista y llevada” del director con ellos, le ha ganado su apoyo, llegando al punto de usar a las madres como respaldo en sus conflictos.

ACUSACIONES Y AMENAZAS

La situación se tornó más tensa recientemente cuando a la maestra Fabiola le fue asignado un grupo de sexto grado para el próximo ciclo escolar. Al enterarse, algunas madres de familia, a quienes la maestra no conocía previamente, supuestamente se negaron a que sus hijos estuvieran con ella, acusándola de “maltratadora de niños”. Estas acusaciones se basan en un incidente aislado de hace aproximadamente medio año, en el que la maestra tomó del brazo a un niño para indicarle que se moviera, acción que fue distorsionada y presentada como un “jalón”.

Las madres llegaron a amenazar con que, si algo les pasaba a sus hijos, “ellas no respondían”, haciendo una velada referencia a un trágico incidente ocurrido en una secundaria cercana hace unos años, donde un alumno acuchilló a una maestra.

A estas acusaciones se suma la de la supervisora de zona, María Elena Salce Segura, quien supuestamente le cree todo al director y la ha señalado de “no trabajar”. La maestra refutó esto, invitando a la supervisora a revisar sus cuadernos y observar su clase, a lo que recibió una respuesta evasiva.

EVIDENCIAS A FAVOR DE LA MAESTRA

El director, en medio de la controversia por la asignación de grupos, aplicó encuestas a los alumnos de tercer grado, específicamente a los de la maestra Fabiola, buscando supuestas evidencias en su contra. Sin embargo, una maestra de educación especial que participó en la aplicación de estas encuestas le informó al director que los niños tenían un “muy buen concepto” de la maestra y hablaban “muy bien de su trabajo”.

Además, la maestra Fabiola cuenta con capturas de pantalla de mensajes de apoyo de un grupo de madres de familia que están a favor de su trabajo, quienes se muestran indignadas por las acusaciones en su contra y dan fe del buen desempeño de la docente y el aprendizaje de sus hijos.

IRREGULARIDADES FINANCIERAS

La maestra Fabiola también ha señalado presuntas irregularidades financieras por parte del director, quien supuestamente cobra a los alumnos por el uso de los baños, por formar parte de la banda de guerra, e incluso llegó a cobrar por un club de robótica. Estas acciones van en contra de los derechos de los alumnos y la normativa escolar.

La maestra ya se ha acercado al área jurídica del Sindicato (Sección Quinta) y está en proceso de presentar un oficio formal. La situación ya es conocida en la Secretaría de Educación a través del profesor Navejas, encargado del área jurídica.

Sin embargo, la solución que se le ha planteado a la maestra es que ella se cambie de escuela, algo a lo que se opone, argumentando que quien debería ser reubicado es el director.

La maestra Fabiola Alicia Navarrete busca que su caso sea visibilizado y espera que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, ya que cuenta con el respaldo de muchas madres de familia que, aunque por ahora no pueden dar sus nombres, están dispuestas a apoyarla en un futuro si es necesario.