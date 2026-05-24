Acusado de violencia contra Luisa Fernanda enfrenta proceso penal en Saltillo

Aarón ¨N¨, a quien acusan en manifestaciones de causar la muerte de su pareja, Luisa Fernanda, en la colonia Bellavista, ya se encuentra detenido en Saltillo. Desde el jueves 21 de mayo ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de violencia familiar agravada, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaran una orden de aprehensión.

Fue presentado ante un juez, donde se realizó una audiencia inicial en la que le informaron que ejerció violencia física contra su pareja el día 12, dentro del domicilio ubicado en la colonia Bellavista. En la investigación participaron la Fiscalía de Homicidios y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, cuyos integrantes realizaron un peritaje al interior del inmueble.