Acusado de violencia contra Luisa Fernanda enfrenta proceso penal en Saltillo

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    Acusado de violencia contra Luisa Fernanda enfrenta proceso penal en Saltillo
    El proceso penal continuará en los próximos días con una nueva audiencia, en la que un juez analizará los elementos presentados por la Fiscalía para determinar si existen condiciones para vincular a proceso al acusado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión por violencia familiar agravada, mientras la familia de Luisa Fernanda continúa exigiendo que su muerte sea investigada

Aarón ¨N¨, a quien acusan en manifestaciones de causar la muerte de su pareja, Luisa Fernanda, en la colonia Bellavista, ya se encuentra detenido en Saltillo. Desde el jueves 21 de mayo ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de violencia familiar agravada, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaran una orden de aprehensión.

Fue presentado ante un juez, donde se realizó una audiencia inicial en la que le informaron que ejerció violencia física contra su pareja el día 12, dentro del domicilio ubicado en la colonia Bellavista. En la investigación participaron la Fiscalía de Homicidios y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, cuyos integrantes realizaron un peritaje al interior del inmueble.

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Las indagatorias permitieron establecer que Aarón sostuvo una discusión y ejerció violencia contra la víctima. Posteriormente, la mujer se quitó la vida mediante ahorcamiento.

Un juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva, y será el martes 26 de mayo cuando se lleve a cabo la segunda audiencia, en la que se definirá su posible vinculación a proceso.

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