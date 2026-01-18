Adolescente de 16 años se quita la vida en Saltillo 2000

Un adolescente no soportó una discusión con su madre al interior de su domicilio y tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Los hechos se registraron la mañana de este domingo en una vivienda, ubicada sobre la calle Albaricoque, en la colonia Saltillo 2000.

De acuerdo con la información disponible, Aztlán Alberto “N”, de 16 años de edad, llegó a su casa en actitud agresiva tras discutir con su madre, por lo que ésta se comunicó vía telefónica con el padre del menor, Francisco Alberto. El hombre logró tranquilizar a su hijo y le pidió que se trasladara a una vivienda que tiene en la colonia Valle de las Flores Popular. Tras calmarse, el adolescente desayunó y posteriormente se dirigió a su recámara, mientras sus padres permanecieron dialogando.

