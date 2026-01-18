Adolescente de 16 años se quita la vida en Saltillo 2000

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Adolescente de 16 años se quita la vida en Saltillo 2000
    La vivienda ubicada en la colonia Saltillo 2000 fue escenario de la tragedia que conmocionó a familiares y vecinos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El padre del joven fue quien encontró a su hijo colgado y de inmediato lo trasladó al hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento

Un adolescente no soportó una discusión con su madre al interior de su domicilio y tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Los hechos se registraron la mañana de este domingo en una vivienda, ubicada sobre la calle Albaricoque, en la colonia Saltillo 2000.

De acuerdo con la información disponible, Aztlán Alberto “N”, de 16 años de edad, llegó a su casa en actitud agresiva tras discutir con su madre, por lo que ésta se comunicó vía telefónica con el padre del menor, Francisco Alberto. El hombre logró tranquilizar a su hijo y le pidió que se trasladara a una vivienda que tiene en la colonia Valle de las Flores Popular. Tras calmarse, el adolescente desayunó y posteriormente se dirigió a su recámara, mientras sus padres permanecieron dialogando.

$!El adolescente de 16 años fue trasladado por su padre a la Clínica Dos del IMSS tras ser encontrado inconsciente en su domicilio.
El adolescente de 16 años fue trasladado por su padre a la Clínica Dos del IMSS tras ser encontrado inconsciente en su domicilio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Horas más tarde, Francisco subió a la habitación con la intención de buscar a su hijo para pedirle que se preparara para mudarse; sin embargo, no lo encontró en la cama. Al iniciar su búsqueda dentro del domicilio, localizó al menor suspendido con una cuerda, por lo que de inmediato descendió el cuerpo y lo trasladó a bordo de su camioneta a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

$!Las autoridades realizaron entrevistas y recabaron información para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor.
Las autoridades realizaron entrevistas y recabaron información para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

A su ingreso al área de urgencias, el médico Raúl Hernández informó a la autoridad que el joven arribó inconsciente. Se le practicó un electrocardiograma y, al no presentar signos vitales, se realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente cinco minutos. Al no obtener resultados favorables, se confirmó el fallecimiento del adolescente cerca de las 12:00 horas.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. Por indicación de los peritos, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de las diligencias correspondientes.

