Adolescente en bicicleta choca contra transporte de personal y termina lesionado, en Saltillo

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Los hechos se registraron en la colonia Lomas del Refugio.

Paramédicos acudieron al lugar para trasladarlo al Hospital Materno Infantil

Un adolescente de 15 años resultó lesionado la noche de este martes luego de verse involucrado en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta por calles de la colonia Lomas del Refugio.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, el menor se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila. Minutos después abordó su bicicleta y comenzó a desplazarse en sentido contrario por el carril izquierdo de la vialidad.

Metros más adelante, el joven terminó impactándose de frente contra un vehículo. Tras el choque, el conductor presuntamente abandonó el lugar sin detenerse para brindar auxilio, dejando al menor tendido sobre el pavimento.

Vecinos del sector que presenciaron lo ocurrido acudieron de inmediato para auxiliarlo y realizaron el reporte al sistema de emergencias 911.

Paramédicos del SAMU arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, tras una valoración inicial, determinaron su traslado al Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido, consignando el percance al Ministerio Público de asuntos viales en donde se deslindarán las responsabilidades.

