Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo
    La Policía de Tránsito de Saltillo implementará cierres en el bulevar Venustiano Carranza a partir de las 14:00 horas por la marcha del 8M. VANGUARDIA

Tránsito irá reabriendo vialidades conforme avance el contingente

El próximo domingo con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Policía de Tránsito de Saltillo implementará un operativo vial que contempla cierres en el bulevar Venustiano Carranza y vialidades cercanas, informó Zulema Banda, subdirectora de la corporación.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con la información disponible, se prevé la participación de dos organizaciones que recorrerán el bulevar V. Carranza. “Vamos a tener cerrado lo que es por periférico Luis Echeverría hacia el sur; van a iniciar por periférico y bajar por Carranza hasta Plaza Tlaxcala”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: La Universidad Autónoma de Coahuila despliega agenda académica, cultural y social por el 8M

Los cierres comenzarán a partir de las 14:00 horas. “Es posible que a las 6 de la tarde ya esté despejada la zona, pero vamos a ir despejando las calles conforme vaya avanzando la marcha”, comentó.

Banda señaló que habrá agentes apoyando en calles aledañas para desviar la circulación. “Para el tema vial van a ser elementos mujeres las que van a estar sobre las vialidades principales y con auxilio de compañeros en puntos aledaños”, comentó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Cierre De Vialidades
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Tránsito Municipal

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán