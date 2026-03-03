Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo

El próximo domingo con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Policía de Tránsito de Saltillo implementará un operativo vial que contempla cierres en el bulevar Venustiano Carranza y vialidades cercanas, informó Zulema Banda, subdirectora de la corporación.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con la información disponible, se prevé la participación de dos organizaciones que recorrerán el bulevar V. Carranza. “Vamos a tener cerrado lo que es por periférico Luis Echeverría hacia el sur; van a iniciar por periférico y bajar por Carranza hasta Plaza Tlaxcala”, dijo.

Los cierres comenzarán a partir de las 14:00 horas. “Es posible que a las 6 de la tarde ya esté despejada la zona, pero vamos a ir despejando las calles conforme vaya avanzando la marcha”, comentó.

Banda señaló que habrá agentes apoyando en calles aledañas para desviar la circulación. “Para el tema vial van a ser elementos mujeres las que van a estar sobre las vialidades principales y con auxilio de compañeros en puntos aledaños”, comentó.