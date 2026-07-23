Adolescente se quita la vida, en Saltillo; sus amigos encontraron el cuerpo

Un joven de 17 años de edad fue encontrado sin vida por sus propios amigos la tarde noche de este jueves al interior de su domicilio.

Tomó la decisión fatal de acabar con su vida mediante el método de ahorcamiento sin dejar recado póstumo. La víctima ha sido identificada como Kevin, residía en la colonia Andalucía.

El reporte fue recibido a las 20:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde amigos del adolescente lo encontraron suspendido de una soga dentro de la recámara.