Adolescente se quita la vida, en Saltillo; sus amigos encontraron el cuerpo
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Personas cercanas comentan que se encontraba pasando por un episodio difícil luego de haber terminado con su novia
Un joven de 17 años de edad fue encontrado sin vida por sus propios amigos la tarde noche de este jueves al interior de su domicilio.
Tomó la decisión fatal de acabar con su vida mediante el método de ahorcamiento sin dejar recado póstumo. La víctima ha sido identificada como Kevin, residía en la colonia Andalucía.
El reporte fue recibido a las 20:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde amigos del adolescente lo encontraron suspendido de una soga dentro de la recámara.
Ellos mismos se encargaron de descolgarlo y ponerlo en el suelo para que fuera valorado por los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
Según la información recabada en el sitio, Kevin se encontraba afectado luego de haber terminado una relación con la novia. Elementos de las corporaciones correspondientes acordonaron el área.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias para integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.