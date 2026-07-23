Muere motociclista tras días de agonía en Hospital de Saltillo

Un hombre que permanecía hospitalizado a causa de un accidente de motocicleta falleció la tarde de este jueves en el Hospital General de Saltillo.

Se trata de Jesús Alberto N., de 44 años de edad, originario de Torreón, Coahuila. De acuerdo con el informe, Jesús Alberto ingresó al Hospital General el pasado 21 de julio, alrededor de las 12:30 horas.

Fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU), luego de participar en un accidente de motocicleta ocurrido en la colonia Lomas de Zapalinamé.

El paciente ingresó con traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea y fracturas costales.

Cerca de las 5:30 de la tarde de este jueves, se detectó la ausencia de latido cardíaco, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante cinco ciclos, sin obtener respuesta.

Luego de los esfuerzos médicos, fue declarado sin vida.