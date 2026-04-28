Adulto mayor se impacta contra caja de un tráiler, en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Adulto mayor se impacta contra caja de un tráiler, en Saltillo
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a su auxilio.
    Adulto mayor se impacta contra caja de un tráiler, en Saltillo

Un cubo de aluminio penetró cerca del clutch de la camioneta

Un sexagenario estuvo a punto de morir prensado en su propia camioneta al chocar contra la caja de un tráiler que se atravesó a su paso en la carretera estatal 105 Derramadero–General.

El accidente desató una fuerte movilización de paramédicos de Bomberos, Protección Civil y de la Policía Municipal. Ocurrió cerca de las 20:30 horas, frente a la empresa Stellantis, y participó una camioneta GMC de color rojo. En el interior del vehículo fue localizado Alonso N., de 68 años de edad, quien aseguró residir en la colonia Buenos Aires, en Saltillo.

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Tras ser valorado, el afectado mencionó no requerir traslado a un hospital. Según indicó, se dirigía a su domicilio cuando el tráiler, que transportaba un contenedor azul, se atravesó a su paso. A pesar de que frenó a tiempo, terminó impactándose contra la caja, y el golpe incrustó un cuadro de aluminio en la parte baja de la camioneta.

Por fortuna, el conductor no presentó fracturas, y fueron oficiales de la Policía Estatal quienes se hicieron cargo del percance. El caso será consignado ante la agencia del Ministerio Público, donde se deberá llegar a un acuerdo de reparación entre las partes afectadas.

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