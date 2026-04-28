Saltillo: rescatan a burrito que cayó en fosa sanitaria en el ejido Guadalupe Victoria

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Saltillo: rescatan a burrito que cayó en fosa sanitaria en el ejido Guadalupe Victoria
    La intervención de los cuerpos de emergencia permitió salvaguardar la vida del animal, en un operativo que destacó por la rápida respuesta y la coordinación entre autoridades municipales y pobladores de la zona rural. MANUEL RODRÍGUEZ

El animal cayó de forma accidental, sin que se precisara la causa del incidente, y tras su rescate fue valorado en el sitio, confirmándose que no presentaba lesiones de gravedad

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, en colaboración con habitantes del Ejido Guadalupe Victoria, realizaron con éxito el rescate de un burrito que cayó accidentalmente en una fosa sanitaria.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia tras el reporte de los pobladores, quienes localizaron al animal atrapado en la cavidad, lo que puso en riesgo su integridad física de manera inmediata.

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$!Tras varios minutos de trabajo coordinado entre autoridades y comunidad, el burrito fue rescatado con éxito y se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad tras una revisión preliminar en el sitio.
Tras varios minutos de trabajo coordinado entre autoridades y comunidad, el burrito fue rescatado con éxito y se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad tras una revisión preliminar en el sitio. MANUEL RODRÍGUEZ

Para lograr la extracción, los brigadistas utilizaron equipo especializado de rescate, implementando maniobras de precisión que permitieron asegurar al ejemplar sin causarle daños adicionales durante el proceso de izaje.

“Se realizaron maniobras de rescate utilizando equipo especializado y trabajo en equipo con la comunidad”, informaron las autoridades locales, destacando que la sinergia con los vecinos fue un factor determinante.

La participación de los ejidatarios fue calificada como clave para el éxito de la operación, ya que su conocimiento del terreno facilitó el acceso y el posicionamiento de las unidades de emergencia.

$!Durante la operación de rescate, brigadistas utilizaron equipo especializado y maniobras de precisión para asegurar al animal atrapado, evitando que sufriera lesiones adicionales mientras era extraído de la cavidad.
Durante la operación de rescate, brigadistas utilizaron equipo especializado y maniobras de precisión para asegurar al animal atrapado, evitando que sufriera lesiones adicionales mientras era extraído de la cavidad. MANUEL RODRÍGUEZ

Tras varios minutos de labores coordinadas, el animal fue puesto a salvo, confirmándose que se encontraba “sin lesiones de gravedad” después de una revisión preliminar realizada en el sitio por el personal actuante.

Este tipo de servicios resalta el compromiso de las corporaciones de auxilio no solo con la población civil, sino también con la protección de la fauna y los animales de trabajo en las zonas rurales.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia de este tipo a través de la línea 911, disponible para toda la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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