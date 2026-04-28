Saltillo: rescatan a burrito que cayó en fosa sanitaria en el ejido Guadalupe Victoria

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, en colaboración con habitantes del Ejido Guadalupe Victoria, realizaron con éxito el rescate de un burrito que cayó accidentalmente en una fosa sanitaria. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia tras el reporte de los pobladores, quienes localizaron al animal atrapado en la cavidad, lo que puso en riesgo su integridad física de manera inmediata.

Para lograr la extracción, los brigadistas utilizaron equipo especializado de rescate, implementando maniobras de precisión que permitieron asegurar al ejemplar sin causarle daños adicionales durante el proceso de izaje. “Se realizaron maniobras de rescate utilizando equipo especializado y trabajo en equipo con la comunidad”, informaron las autoridades locales, destacando que la sinergia con los vecinos fue un factor determinante. La participación de los ejidatarios fue calificada como clave para el éxito de la operación, ya que su conocimiento del terreno facilitó el acceso y el posicionamiento de las unidades de emergencia.

Tras varios minutos de labores coordinadas, el animal fue puesto a salvo, confirmándose que se encontraba “sin lesiones de gravedad” después de una revisión preliminar realizada en el sitio por el personal actuante. Este tipo de servicios resalta el compromiso de las corporaciones de auxilio no solo con la población civil, sino también con la protección de la fauna y los animales de trabajo en las zonas rurales. Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia de este tipo a través de la línea 911, disponible para toda la región.

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