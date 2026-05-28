Adulto mayor sufre quemaduras mientras reparaba su auto, en Saltillo

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    Adulto mayor sufre quemaduras mientras reparaba su auto, en Saltillo
    El afectado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.
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Hizo una “mexicanada”: aplicó gasolina al carburador para facilitar el encendido; generó combustión y sufrió quemaduras

Quemaduras de primer y segundo grado sufrió un adulto mayor mientras reparaba un automóvil en la cochera de su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la tarde sobre la calle Melchor Múzquiz, metros antes de llegar a Ignacio La Llave, en la zona centro.

De acuerdo con los primeros reportes, Francisco Javier N., quien vive solo en el inmueble, trabajaba en un automóvil Chrysler Dart cuando intentaba ponerlo en marcha.

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Presuntamente, aplicó gasolina directamente al carburador para facilitar el encendido; sin embargo, el combustible hizo combustión y fue expulsado de manera repentina.

La gasolina encendida salpicó al adulto mayor, quien en cuestión de segundos quedó envuelto en llamas, resultando con afectaciones en el rostro, la espalda y otras partes del cuerpo.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos del sector ingresaron rápidamente al domicilio para auxiliar a don Francisco y sofocar el fuego.

Otros habitantes solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

La pronta reacción de los vecinos fue clave para evitar que las lesiones fueran aún más graves.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes para asegurar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Por su parte, elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil realizaron una inspección preventiva y verificaron que no existieran riesgos adicionales derivados del incendio, descartando daños mayores en la vivienda.

Tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado a la Unidad de Medicina Familiar No. 82 para recibir atención médica especializada.

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