Adulto mayor termina herido tras volcar, en Saltillo
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Fue llevado a la clínica dos del seguro social para descartarle lesiones de gravedad
Un adulto mayor fue internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras resultar con un traumatismo en el cráneo y lesiones en la mano izquierda a consecuencia de un choque con volcadura ocurrido sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.
El percance ocurrió cuando el presunto responsable, identificado como Raúl Eduardo Nava, de 32 años, conducía la cabina de un tráiler de la marca Shacman en el sentido de poniente a oriente por el carril izquierdo.
De acuerdo con el informe de las autoridades, al intentar incorporarse al carril central impactó de costado un automóvil Nissan Platina que circulaba en la misma dirección.
La unidad afectada era conducida por Gregorio Cortez, de 68 años, quien, tras recibir el impacto en la parte trasera, perdió el control del vehículo, dio un medio giro y terminó volcado sobre la vialidad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor lesionado, quien presentaba desorientación a causa de los golpes sufridos durante el accidente. Tras ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.
El presunto responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el probable delito de lesiones culposas. En tanto, ambas unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas a un corralón, donde permanecerán bajo resguardo mientras concluyen las investigaciones.