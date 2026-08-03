Adulto mayor termina herido tras volcar, en Saltillo

Un adulto mayor fue internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras resultar con un traumatismo en el cráneo y lesiones en la mano izquierda a consecuencia de un choque con volcadura ocurrido sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El percance ocurrió cuando el presunto responsable, identificado como Raúl Eduardo Nava, de 32 años, conducía la cabina de un tráiler de la marca Shacman en el sentido de poniente a oriente por el carril izquierdo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al intentar incorporarse al carril central impactó de costado un automóvil Nissan Platina que circulaba en la misma dirección.