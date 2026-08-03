Saltillo: Joven es golpeado por su padrastro, lo deja grave y huye

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    Saltillo: Joven es golpeado por su padrastro, lo deja grave y huye
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven al Hospital General debido a la gravedad de la lesión. MARTÍN ROJAS

Un joven de 24 años resultó con una lesión de gravedad en la cabeza tras una agresión en la colonia Lomas de Lourdes. El señalado escapó antes de la llegada de las autoridades

Una discusión familiar ocurrida durante la madrugada de este lunes en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, dejó a un joven de 24 años hospitalizado, luego de que presuntamente fuera agredido por su padrastro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas sobre la privada Arizpe de la Maza, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada que presentaba una fuerte herida en la cabeza y se encontraba tendida sobre el pavimento.

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$!Familiares del lesionado informaron que presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Familiares del lesionado informaron que presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con familiares, el joven, identificado como Pablo, de 24 años, había convivido durante varias horas con su padrastro mientras consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, tras retirarse momentáneamente y regresar durante la madrugada, se originó una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

Durante el altercado, el presunto agresor tomó un palo y golpeó a Pablo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Posteriormente, abordó una camioneta y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

$!Policías municipales realizaron recorridos en la zona para localizar al presunto agresor, sin éxito.
Policías municipales realizaron recorridos en la zona para localizar al presunto agresor, sin éxito. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General debido a la gravedad de la lesión que presentaba en la cabeza.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron recorridos en la zona para tratar de localizar al presunto responsable; sin embargo, hasta el momento no se reportan resultados positivos. Familiares del afectado informaron que acudirán ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

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