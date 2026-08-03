Saltillo: Joven es golpeado por su padrastro, lo deja grave y huye

Una discusión familiar ocurrida durante la madrugada de este lunes en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, dejó a un joven de 24 años hospitalizado, luego de que presuntamente fuera agredido por su padrastro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas sobre la privada Arizpe de la Maza, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada que presentaba una fuerte herida en la cabeza y se encontraba tendida sobre el pavimento.

De acuerdo con familiares, el joven, identificado como Pablo, de 24 años, había convivido durante varias horas con su padrastro mientras consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, tras retirarse momentáneamente y regresar durante la madrugada, se originó una discusión que rápidamente escaló a los golpes. Durante el altercado, el presunto agresor tomó un palo y golpeó a Pablo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Posteriormente, abordó una camioneta y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.