Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
El Obispo Hilario González pide a la comunidad ser ‘reales en lugar de virtuales’ ante riesgos tecnológicos y culturales
Ante el reporte de casos de fraude generados mediante Inteligencia Artificial, el Obispo de Saltillo, Hilario González García, alertó a la población sobre el abuso de la buena disposición de la gente para obtener dinero ilícitamente.
“Que seamos más bien reales en lugar de virtuales. Busquemos a las personas para ayudarles directamente en vez de caer en estos abusos de la disposición para ayudar”, manifestó el Obispo tras ser cuestionado sobre el tema.
Por otro lado, el prelado se pronunció sobre las tendencias actuales de jóvenes que se identifican con animales (conocidos como therians), calificándolo como un fenómeno cultural que podría responder a una búsqueda de identidad.
“No sé si sea un juego o una moda. Hemos visto durante mucho tiempo caricaturas de animales que son héroes, y a veces se utilizan estas mascotas para identificar alguna cualidad humana”, comentó González García.
El jerarca señaló que, si bien los animales acompañan al ser humano como mascotas o símbolos de admiración en el deporte, la verdadera conexión debe buscarse en la trascendencia espiritual y la superación personal.
“La invitación es que, más que una moda, sea una toma de conciencia de lo que estamos buscando en nuestra vida. Ojalá busquemos a Dios y nos tratemos todos como hermanos para superarnos”, concluyó.