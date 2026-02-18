Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad

Ante el reporte de casos de fraude generados mediante Inteligencia Artificial, el Obispo de Saltillo, Hilario González García, alertó a la población sobre el abuso de la buena disposición de la gente para obtener dinero ilícitamente.

“Que seamos más bien reales en lugar de virtuales. Busquemos a las personas para ayudarles directamente en vez de caer en estos abusos de la disposición para ayudar”, manifestó el Obispo tras ser cuestionado sobre el tema.

Por otro lado, el prelado se pronunció sobre las tendencias actuales de jóvenes que se identifican con animales (conocidos como therians), calificándolo como un fenómeno cultural que podría responder a una búsqueda de identidad.