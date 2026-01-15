Agrava falta de cultura de bienestar animal la situación de perros ferales en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo advirtió sobre la presencia de perros ferales, principalmente en zonas cercanas a la sierra y áreas con menor vigilancia, y llamó a la ciudadanía a esterilizar a sus mascotas y evitar el abandono, al tratarse de un problema que representa riesgos para la población y para los propios animales.

El titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, comentó que este fenómeno ya no se limita a un solo sector de la ciudad y que incluso se han detectado casos en zonas urbanas.

“Ya se han presentado en todas las partes de la ciudad. Hemos encontrado en la parte norte. Sí hay que comentar que los perros ferales son peligrosos, sobre todo para adultos mayores o para niños”, dijo.

Añadió que la formación de jaurías ferales es consecuencia directa de la falta de responsabilidad en el cuidado de las mascotas, particularmente por la ausencia de esterilización y el abandono. “Esto es consecuencia de la poca cultura de bienestar animal. Los utilizan como una moda y cuando empiezan a crecer, los desechan. Tienen que luchar por su vida, se hacen salvajes y encuentran otros perros en la misma condición”, expresó.

De acuerdo con el funcionario, los puntos donde con mayor frecuencia se detectan estos casos son zonas conurbadas y áreas naturales, donde hay menor presencia de personas. “Sobre todo en la sierra, en la zona conurbada, en Sierra Zapalinamé y en ejidos de la parte sureste de Saltillo, es donde comúnmente los abandonan y se van haciendo cada vez más grandes los grupos”, detalló.

REFORZARÁN CAMPAÑAS

Ante esta situación, señaló que por instrucción del Alcalde se reforzarán las campañas de esterilización, adopción y concientización, con el objetivo de prevenir la formación de nuevas jaurías.

“Lo principal es esterilizar y vamos a trabajar bastante para ello este año. Esto empieza desde la responsabilidad de los ciudadanos”, afirmó el funcionario municipal.

Finalmente, Olache Valdés indicó que los casos se atienden principalmente a partir de denuncias ciudadanas, con acciones enfocadas al control y atención del problema, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones económicas específicamente por bienestar animal en lo que va del año.