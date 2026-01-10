Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío
Ante la persistencia de bajas temperaturas en la capital del estado, el Gobierno Municipal emitió una serie de recomendaciones para proteger a perros, gatos y otros seres sintientes
Ante el descenso de temperaturas que se mantiene en la capital del estado, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, exhortó a la ciudadanía a reforzar el cuidado de los seres sintientes, especialmente perros y gatos, para evitar afectaciones a su salud.
La dependencia advirtió que las bajas temperaturas incrementan el riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias, por lo que es indispensable implementar medidas preventivas que garanticen el bienestar de los animales, en particular aquellos que permanecen al exterior de los hogares.
Entre las principales recomendaciones se encuentra acondicionar adecuadamente los espacios donde duermen, asegurando que sean impermeables, cuenten con cobijas suficientes y estén aislados del viento y la humedad. Asimismo, se pidió evitar que los animales permanezcan en azoteas o patios a la intemperie, privilegiando su resguardo en áreas cálidas.
Las autoridades señalaron que, en caso de ser posible, se debe abrigar el tronco de los animales —no las extremidades— y evitar cortarles el pelo, ya que el pelaje funciona como una barrera natural contra el frío.
También se recomendó revisar con frecuencia las almohadillas de las patas, debido a que el contacto con superficies frías o húmedas puede ocasionar lesiones o quemaduras. Ante cualquier herida, se debe acudir de inmediato con un médico veterinario.
Finalmente, se exhortó a vigilar que los animales cuenten con alimento y agua suficientes, así como a estar atentos a señales de alerta como temblores, letargo, secreciones nasales o resistencia a salir, síntomas que podrían indicar frío extremo o el inicio de una enfermedad.