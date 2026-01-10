Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío

Ante el descenso de temperaturas que se mantiene en la capital del estado, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, exhortó a la ciudadanía a reforzar el cuidado de los seres sintientes, especialmente perros y gatos, para evitar afectaciones a su salud.

La dependencia advirtió que las bajas temperaturas incrementan el riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias, por lo que es indispensable implementar medidas preventivas que garanticen el bienestar de los animales, en particular aquellos que permanecen al exterior de los hogares.

Entre las principales recomendaciones se encuentra acondicionar adecuadamente los espacios donde duermen, asegurando que sean impermeables, cuenten con cobijas suficientes y estén aislados del viento y la humedad. Asimismo, se pidió evitar que los animales permanezcan en azoteas o patios a la intemperie, privilegiando su resguardo en áreas cálidas.