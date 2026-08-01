Agreden a embarazada en Coppel de Victoria; esperan denuncia para detener a agresor

Una mujer embarazada fue agredida la tarde del viernes al interior de una sucursal de Coppel ubicada sobre la calle Victoria, en el Centro de Saltillo. De acuerdo con la información, el presunto responsable ya fue identificado; sin embargo, no ha sido detenido debido a que las autoridades esperan la denuncia formal de la víctima.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, cuando se solicitó apoyo para atender a una mujer que presuntamente fue golpeada por su expareja dentro de la tienda departamental, ubicada entre las calles Victoria y Xicoténcatl. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS, donde recibió atención médica.