Agreden a embarazada en Coppel de Victoria; esperan denuncia para detener a agresor
La mujer fue trasladada a la Clínica 1 para recibir atención médica; el presunto responsable ya está identificado y es buscado por las autoridades
Una mujer embarazada fue agredida la tarde del viernes al interior de una sucursal de Coppel ubicada sobre la calle Victoria, en el Centro de Saltillo. De acuerdo con la información, el presunto responsable ya fue identificado; sin embargo, no ha sido detenido debido a que las autoridades esperan la denuncia formal de la víctima.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, cuando se solicitó apoyo para atender a una mujer que presuntamente fue golpeada por su expareja dentro de la tienda departamental, ubicada entre las calles Victoria y Xicoténcatl. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS, donde recibió atención médica.
Según versiones de personas que se encontraban en el lugar y de compañeros de trabajo de la víctima, tras la agresión el presunto responsable corrió hacia una sucursal de Elektra ubicada a unas calles del sitio. Presuntamente fue ocultado por empleados para evitar que fuera detenido por elementos de la Policía Municipal.
El presunto agresor se encuentra identificado y es buscado por las corporaciones policiacas. No obstante, hasta el momento no ha sido detenido, ya que se espera que la víctima presente la denuncia correspondiente para que pueda continuar el procedimiento legal en su contra.
Las autoridades recomendaron a la mujer acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para formalizar la denuncia. De acuerdo con la información disponible, el embarazo no sufrió afectaciones y las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido.