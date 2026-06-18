Agreden con tubo y martillo a dos personas en hechos diferentes, en Saltillo

Sin embargo, vecinos del sector señalaron que el hombre aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y que momentos antes había discutido con varias personas que encontró a su paso.

De acuerdo con la versión del afectado, se encontraba caminando por la prolongación Otilio González cuando, al llegar a la altura de la calle Francisco Villa, fue agredido por varias personas que presuntamente intentaron despojarlo de dinero en efectivo.

Rodolfo Zamora, de 47 años de edad, terminó en el área de urgencias de la Cruz Roja tras resultar lesionado durante una riña ocurrida en la colonia Universidad Pueblo.

Según los testimonios recabados en el lugar, Zamora habría confrontado e insultado a un grupo de aproximadamente cinco personas, lo que derivó en una agresión física. Durante el altercado, uno de los involucrados presuntamente lo golpeó en los pies con un tubo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron una ambulancia para brindar atención al lesionado. Los presuntos responsables ya no se encontraban en el lugar al momento de la llegada de las autoridades.

Le arrojan un martillo

Otro de los lesionados que fue trasladado en ambulancia a la Cruz Roja fue Juan Vielma, de 37 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el hombre sufrió lesiones tras ser agredido durante la tarde del miércoles en calles de la colonia Satélite Sur.

Los hechos ocurrieron en el cruce de José Rosas Moreno y Cuquita Cepeda de Dávila. Según la versión del afectado, varias personas intentaron despojarlo de una motocicleta y, al resistirse, fue golpeado y recibió el impacto de un martillo en el pecho.

A consecuencia de la agresión, Juan perdió el conocimiento durante varios minutos y posteriormente fue atendido por paramédicos.

Las autoridades municipales realizaron recorridos en la zona, pero hasta el momento no se ha informado sobre la localización de los presuntos agresores.