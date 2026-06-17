Saltillo: proponen estudios y obras para mitigar riesgos por inundaciones

El Atlas de Riesgos de Saltillo propone una serie de estudios y obras para mitigar los riesgos de inundación, medidas que cobran especial relevancia ante las recientes lluvias registradas en la ciudad. Las acciones planteadas no solo buscan reducir los efectos de las precipitaciones, sino también prevenir daños ocasionados por deslizamientos de tierra, incendios y fenómenos antropogénicos presentes en la zona.

Entre las medidas de infraestructura se contempla la modernización de la red de drenaje, la construcción de barreras de contención y el desarrollo de canales pluviales para conducir de manera ordenada las corrientes de agua. “La implementación de obras de mitigación, como la construcción de canales pluviales, la mejora de la red de drenaje y la creación de barreras contra inundaciones, se destaca como una de las primeras líneas de defensa contra los fenómenos naturales”, señala el documento publicado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) en 2024.

Estas obras no solo buscan reducir la vulnerabilidad de las zonas más expuestas, sino también promover una mejor planeación territorial en beneficio de la población. Asimismo, el desarrollo de estos proyectos contribuiría a evitar que nuevos desarrollos urbanos o habitacionales se establezcan en áreas catalogadas como de alto riesgo por las autoridades.

No obstante, el Atlas advierte que la efectividad de estas medidas debe complementarse con estudios detallados y actualizados sobre los riesgos que enfrenta la ciudad.

ESTUDIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Las estrategias de mitigación incluyen herramientas como mapas de riesgo, evaluaciones de impacto ambiental y análisis de vulnerabilidad para comprender mejor la dinámica de los peligros. “Estos análisis permiten identificar las zonas más propensas a sufrir daños y plantean estrategias específicas para reducir dichos riesgos, adaptando las medidas a las características particulares de cada área”, indica el documento.

Además de las obras físicas y los estudios técnicos, la propuesta plantea un enfoque integral que contemple la participación activa de la comunidad saltillense. En este sentido, considera fundamental la educación en materia de prevención, así como la preparación adecuada para responder de manera oportuna ante posibles desastres. En julio del año pasado, VANGUARDIA publicó, con base en el mismo Atlas, que entre las obras propuestas figuraban la construcción de canales pluviales y la elevación de las márgenes de los arroyos. Sin embargo, el documento reconoce que se trata de inversiones de gran magnitud que podrían generar una falsa sensación de seguridad.

INVERSIÓN PARA EL FUTURO De acuerdo con el Atlas, la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil es indispensable para implementar programas de mitigación verdaderamente efectivos. “La gestión de riesgos no es solo una responsabilidad del gobierno, sino un compromiso compartido que involucra a todos los sectores de la sociedad”, señala el documento.

Por ello, los estudios y las obras de mitigación no deben considerarse únicamente una respuesta reactiva ante los desastres, sino una inversión de largo plazo para el futuro de Saltillo. “Saltillo puede avanzar hacia un modelo de desarrollo que no solo priorice el crecimiento económico, sino también la seguridad y el bienestar de su población, preparándose mejor para enfrentar los desafíos del mañana”, concluye el Atlas.

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