Agreden pasajeros a conductor de app; le roban y lo mandan al hospital, en Saltillo

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    Agreden pasajeros a conductor de app; le roban y lo mandan al hospital, en Saltillo
    El afectado trabaja como conductor de la plataforma InDrive y se encontraba en horario laboral. ULISES MARTÍNEZ

La víctima fue identificada como Victorino Dimas, de 27 años de edad.

Un hombre fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica luego de ser agredido físicamente y despojado de sus pertenencias durante la madrugada de este martes, en calles de la colonia La Valencia.

El afectado fue identificado como Victorino Dimas, de 27 años de edad, quien se desempeña como conductor de la plataforma InDrive y se encontraba laborando al momento de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/paciente-permanece-en-recuperacion-luego-de-cirugia-por-afectacion-en-su-mano-informa-imss-coahuila-OE22620439

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, el joven recogió a dos pasajeros en la colonia Saltillo 2000 y posteriormente los trasladó hasta la colonia La Valencia, donde presuntamente ocurrió la agresión.

Según el testimonio del conductor, al llegar al destino los pasajeros comenzaron a golpearlo, por lo que decidió descender del vehículo y alejarse del lugar para evitar continuar con la agresión. Al regresar a su automóvil, se percató de que sus pertenencias habían sido sustraídas, entre ellas un teléfono celular.

$!Paramédicos lo trasladaron hasta el Hospital General.
Paramédicos lo trasladaron hasta el Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Tras el ataque, Victorino caminó hasta la colonia Nuevo Atardecer, donde solicitó apoyo a vecinos del sector. Personas del lugar dieron aviso al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Fiscalía General del Estado.

Luego de recibir atención prehospitalaria, el afectado fue trasladado al Hospital General para una valoración médica debido a las lesiones que presentaba. En tanto, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizan las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los presuntos responsables.

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