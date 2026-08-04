Agreden pasajeros a conductor de app; le roban y lo mandan al hospital, en Saltillo

Un hombre fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica luego de ser agredido físicamente y despojado de sus pertenencias durante la madrugada de este martes, en calles de la colonia La Valencia. El afectado fue identificado como Victorino Dimas, de 27 años de edad, quien se desempeña como conductor de la plataforma InDrive y se encontraba laborando al momento de los hechos.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, el joven recogió a dos pasajeros en la colonia Saltillo 2000 y posteriormente los trasladó hasta la colonia La Valencia, donde presuntamente ocurrió la agresión. Según el testimonio del conductor, al llegar al destino los pasajeros comenzaron a golpearlo, por lo que decidió descender del vehículo y alejarse del lugar para evitar continuar con la agresión. Al regresar a su automóvil, se percató de que sus pertenencias habían sido sustraídas, entre ellas un teléfono celular.