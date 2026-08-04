Paciente permanece en recuperación luego de cirugía por afectación en su mano, informa IMSS Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que el joven Juan Fernando Zepeda Espinoza, cuyo caso motivó una protesta de familiares y amigos en las inmediaciones de la Clínica 1 en Saltillo por una presunta negligencia médica, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece en recuperación. De acuerdo con el Instituto, el paciente fue trasladado el pasado domingo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 de Monterrey para su valoración y la realización de estudios especializados. Posteriormente, fue canalizado al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo, donde la tarde de ayer fue intervenido por especialistas en Angiología, Traumatología y Cirugía Plástica.

Tras la cirugía, el IMSS señaló que el paciente permanece en proceso de recuperación y bajo vigilancia médica, a la espera de una evolución favorable. El caso generó inconformidad entre familiares y amigos del joven de 25 años, quienes bloquearon los accesos a la Clínica 1 para exigir atención médica y el esclarecimiento de lo que consideran una presunta negligencia durante su estancia hospitalaria. De acuerdo con la familia, Juan Fernando ingresó inicialmente al Hospital General de Zona No. 1 con un diagnóstico de pancreatitis; sin embargo, durante su atención presentó una infiltración en una mano que, según denunciaron, derivó en afectaciones severas en una de sus extremidades.

El IMSS reiteró que el paciente recibió atención integral desde su ingreso mediante un equipo multidisciplinario y señaló que personal de la Delegación Coahuila, de la Jefatura de Prestaciones Médicas, de la Coordinación de Orientación y Atención al Derechohabiente y del Hospital General de Zona No. 2 mantiene comunicación permanente con la familia para informarles sobre el tratamiento y la evolución clínica del paciente.

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