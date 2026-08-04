Paciente permanece en recuperación luego de cirugía por afectación en su mano, informa IMSS Coahuila

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Saltillo
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    Paciente permanece en recuperación luego de cirugía por afectación en su mano, informa IMSS Coahuila
    La familia señaló que durante la atención médica presentó una infiltración en una mano que provocó complicaciones en una extremidad. ESPECIAL

El joven de 25 años ingresó al Hospital General de Zona No. 1 de Saltillo con diagnóstico de pancreatitis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que el joven Juan Fernando Zepeda Espinoza, cuyo caso motivó una protesta de familiares y amigos en las inmediaciones de la Clínica 1 en Saltillo por una presunta negligencia médica, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece en recuperación.

De acuerdo con el Instituto, el paciente fue trasladado el pasado domingo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 de Monterrey para su valoración y la realización de estudios especializados. Posteriormente, fue canalizado al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo, donde la tarde de ayer fue intervenido por especialistas en Angiología, Traumatología y Cirugía Plástica.

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Tras la cirugía, el IMSS señaló que el paciente permanece en proceso de recuperación y bajo vigilancia médica, a la espera de una evolución favorable.

El caso generó inconformidad entre familiares y amigos del joven de 25 años, quienes bloquearon los accesos a la Clínica 1 para exigir atención médica y el esclarecimiento de lo que consideran una presunta negligencia durante su estancia hospitalaria.

De acuerdo con la familia, Juan Fernando ingresó inicialmente al Hospital General de Zona No. 1 con un diagnóstico de pancreatitis; sin embargo, durante su atención presentó una infiltración en una mano que, según denunciaron, derivó en afectaciones severas en una de sus extremidades.

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El IMSS reiteró que el paciente recibió atención integral desde su ingreso mediante un equipo multidisciplinario y señaló que personal de la Delegación Coahuila, de la Jefatura de Prestaciones Médicas, de la Coordinación de Orientación y Atención al Derechohabiente y del Hospital General de Zona No. 2 mantiene comunicación permanente con la familia para informarles sobre el tratamiento y la evolución clínica del paciente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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