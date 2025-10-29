Al penal de Saltillo joven que espiaba a sus compañeras en baños de la UTC

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Al penal de Saltillo joven que espiaba a sus compañeras en baños de la UTC
    El acusado, identificado como Daniel ‘N’, cursaba el noveno cuatrimestre de Ingeniería en Nanotecnología. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ministerio público prepara la audiencia inicial por el delito de acoso sexual en el Centro de Justicia Penal

Un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) que fue detenido por espiar, fotografiar y videograbar a sus compañeras en los baños, será trasladado al penal varonil.

El agente del Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer informó que hay tres víctimas confirmadas. El acusado, identificado como Daniel N., cursaba el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y enfrenta una investigación por acoso sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a estudiante de la UTC por tomar fotografías a compañeras en el baño (video)

Las autoridades detallaron que existen evidencias de que el joven ingresó por la zona de ductos y retiró un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio. Un video muestra cómo se asoma por las orillas del espacio para observar a sus compañeras mientras ellas realizaban sus actividades.

$!El joven ingresó al área de ductos y retiró un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio para espiar.
El joven ingresó al área de ductos y retiró un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio para espiar. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Por su implicación en este delito, la UTC aplicó la baja inmediata del estudiante. La detención se realizó la noche del lunes por elementos de la Policía Municipal, quienes siguieron el protocolo de seguridad y cubrieron el rostro del acusado durante su traslado.

$!La UTC aplicó la baja inmediata del alumno debido a su implicación en el delito.
La UTC aplicó la baja inmediata del alumno debido a su implicación en el delito. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se prevé que la audiencia inicial se lleve a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal, donde se definirán los pasos legales a seguir en contra del joven. Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que este tipo de conductas no queden impunes.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida