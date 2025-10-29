Al penal de Saltillo joven que espiaba a sus compañeras en baños de la UTC
Ministerio público prepara la audiencia inicial por el delito de acoso sexual en el Centro de Justicia Penal
Un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) que fue detenido por espiar, fotografiar y videograbar a sus compañeras en los baños, será trasladado al penal varonil.
El agente del Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer informó que hay tres víctimas confirmadas. El acusado, identificado como Daniel N., cursaba el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y enfrenta una investigación por acoso sexual.
Las autoridades detallaron que existen evidencias de que el joven ingresó por la zona de ductos y retiró un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio. Un video muestra cómo se asoma por las orillas del espacio para observar a sus compañeras mientras ellas realizaban sus actividades.
Por su implicación en este delito, la UTC aplicó la baja inmediata del estudiante. La detención se realizó la noche del lunes por elementos de la Policía Municipal, quienes siguieron el protocolo de seguridad y cubrieron el rostro del acusado durante su traslado.
Se prevé que la audiencia inicial se lleve a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal, donde se definirán los pasos legales a seguir en contra del joven. Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que este tipo de conductas no queden impunes.