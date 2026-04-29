Alarma incendio en vivienda en Saltillo; vecinos señalan a dos hombres como responsables

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Alarma incendio en vivienda en Saltillo; vecinos señalan a dos hombres como responsables
    Bomberos realizaron una inspección con cámara térmica para descartar riesgos, luego de detectar altas temperaturas en la estructura afectada por el siniestro. ULISES MARTÍNEZ

Colonos denuncian que ocupantes usan la vivienda para consumir sustancias y generan conflictos, representando un riesgo para la seguridad de la zona

Vecinos y testigos dieron aviso al número de emergencias luego de que lograron sofocar el fuego en la parte alta de un domicilio ubicado en calles de la colonia El Salvador, la mañana de este miércoles, en Saltillo.

Habitantes de la calle El Progreso, entre San Marcos y San Pedro, reportaron el incendio en la parte alta de una vivienda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/de-camino-al-hospital-joven-da-a-luz-con-apoyo-de-bomberos-de-saltillo-MF20349713
$!Las labores de enfriamiento se llevaron a cabo para evitar que el fuego se reavivara, garantizando la seguridad de los vecinos tras el incidente registrado la mañana del miércoles.
Las labores de enfriamiento se llevaron a cabo para evitar que el fuego se reavivara, garantizando la seguridad de los vecinos tras el incidente registrado la mañana del miércoles. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al lugar, personal de la Policía Municipal se percató de que los vecinos ya habían apagado el fuego, mientras que de los propietarios no se supo nada; sin embargo, se mencionó que se trata de personas que solo acuden a dormir al sitio y que llevan a otros a consumir sustancias prohibidas.

$!Habitantes señalaron a dos hombres como presuntos responsables del incendio, a quienes identifican como conflictivos y generadores de constantes problemas en la comunidad.
Habitantes señalaron a dos hombres como presuntos responsables del incendio, a quienes identifican como conflictivos y generadores de constantes problemas en la comunidad. ULISES MARTÍNEZ

Como Miguel y Sergio fueron identificados los presuntos responsables del siniestro, a quienes los vecinos señalan como problemáticos y que ponen en riesgo a la comunidad, pues desde que sus padres fallecieron y les dejaron la casa, aseguran que constantemente generan conflictos.

Al arribo de los bomberos, se revisó el lugar y, con una cámara térmica, se detectó que aún presentaba una temperatura de riesgo, por lo que se procedió a enfriar el área y eliminar cualquier situación que pudiera poner a la ciudadanía en peligro.

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