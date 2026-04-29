Alarma incendio en vivienda en Saltillo; vecinos señalan a dos hombres como responsables

Vecinos y testigos dieron aviso al número de emergencias luego de que lograron sofocar el fuego en la parte alta de un domicilio ubicado en calles de la colonia El Salvador, la mañana de este miércoles, en Saltillo. Habitantes de la calle El Progreso, entre San Marcos y San Pedro, reportaron el incendio en la parte alta de una vivienda.

Al llegar al lugar, personal de la Policía Municipal se percató de que los vecinos ya habían apagado el fuego, mientras que de los propietarios no se supo nada; sin embargo, se mencionó que se trata de personas que solo acuden a dormir al sitio y que llevan a otros a consumir sustancias prohibidas.

Como Miguel y Sergio fueron identificados los presuntos responsables del siniestro, a quienes los vecinos señalan como problemáticos y que ponen en riesgo a la comunidad, pues desde que sus padres fallecieron y les dejaron la casa, aseguran que constantemente generan conflictos. Al arribo de los bomberos, se revisó el lugar y, con una cámara térmica, se detectó que aún presentaba una temperatura de riesgo, por lo que se procedió a enfriar el área y eliminar cualquier situación que pudiera poner a la ciudadanía en peligro.