De camino al hospital, joven da a luz con apoyo de Bomberos de Saltillo
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El nacimiento fue atendido por personal de Bomberos siguiendo protocolos de emergencia, lo que permitió una intervención segura y sin complicaciones
Una joven de 19 años dio a luz la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Estación 2 de Bomberos de Saltillo, ubicada en la colonia 26 de Marzo, luego de arribar al lugar mientras se encontraba en labor de parto.
De acuerdo con el reporte, la joven identificada como Katalina de León, vecina de la colonia Lomas del Refugio, solicitó apoyo al presentar contracciones. Iba al hospital, pero ya no alcanzó a llegar y arribó a la estación de Bomberos, por lo que el personal de la corporación actuó de inmediato para brindarle atención.
Los paramédicos de Bomberos realizaron las maniobras de alumbramiento dentro del vehículo Grand Marquis, el cual arribó con la joven a las propias instalaciones de la estación, donde lograron asistir el nacimiento del bebé sin contratiempos.
Tras el parto, tanto la madre como el recién nacido, un varoncito, fueron reportados en buen estado de salud. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para trasladarlos al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde recibirían valoración médica.
Autoridades de la corporación señalaron que la atención se llevó a cabo conforme a los protocolos de emergencia y destacaron la intervención del personal operativo que participó en el auxilio de la joven madre.