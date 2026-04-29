De camino al hospital, joven da a luz con apoyo de Bomberos de Saltillo

Una joven de 19 años dio a luz la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Estación 2 de Bomberos de Saltillo, ubicada en la colonia 26 de Marzo, luego de arribar al lugar mientras se encontraba en labor de parto.

De acuerdo con el reporte, la joven identificada como Katalina de León, vecina de la colonia Lomas del Refugio, solicitó apoyo al presentar contracciones. Iba al hospital, pero ya no alcanzó a llegar y arribó a la estación de Bomberos, por lo que el personal de la corporación actuó de inmediato para brindarle atención.