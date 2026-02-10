Alcantarilla mal colocada provoca daños a más de 11 autos en Saltillo

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Alcantarilla mal colocada provoca daños a más de 11 autos en Saltillo
    Varios vehículos presentaron daños en neumáticos y rines tras pasar por la coladera en mal estado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La coladera dañada se localiza en el paso inferior que conecta el periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza

Al menos 11 vehículos resultaron con daños la mañana de este martes, luego de circular sobre una alcantarilla en mal estado ubicada en el paso inferior que conecta el periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

De acuerdo con los conductores afectados, la rejilla pluvial se encontraba dañada y fuera de su posición, lo que provocó que varios automóviles sufrieran ponchaduras en los neumáticos, así como afectaciones en los rines al pasar por el sitio.

$!Personal de Tránsito Municipal abanderó la zona para evitar más incidentes.
Personal de Tránsito Municipal abanderó la zona para evitar más incidentes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte de los hechos, personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para atender la situación y abanderar la zona, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y advertir a los automovilistas que transitaban por el área.

$!La rejilla pluvial fue recolocada luego de provocar afectaciones a automovilistas.
La rejilla pluvial fue recolocada luego de provocar afectaciones a automovilistas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, los elementos procedieron a recolocar la rejilla pluvial que presentaba daños, con lo que se restableció el paso vehicular en el sector afectado.

$!Conductores afectados detuvieron su marcha para revisar los daños en sus unidades.
Conductores afectados detuvieron su marcha para revisar los daños en sus unidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, los agentes orientaron a los conductores que resultaron afectados para que realizaran el reporte correspondiente al número de emergencias 911, a fin de obtener un folio que les permita iniciar el trámite de reparación de daños ante el municipio.

