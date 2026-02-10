Alcantarilla mal colocada provoca daños a más de 11 autos en Saltillo

Al menos 11 vehículos resultaron con daños la mañana de este martes, luego de circular sobre una alcantarilla en mal estado ubicada en el paso inferior que conecta el periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

De acuerdo con los conductores afectados, la rejilla pluvial se encontraba dañada y fuera de su posición, lo que provocó que varios automóviles sufrieran ponchaduras en los neumáticos, así como afectaciones en los rines al pasar por el sitio.

