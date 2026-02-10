Alcantarilla mal colocada provoca daños a más de 11 autos en Saltillo
La coladera dañada se localiza en el paso inferior que conecta el periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza
Al menos 11 vehículos resultaron con daños la mañana de este martes, luego de circular sobre una alcantarilla en mal estado ubicada en el paso inferior que conecta el periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.
De acuerdo con los conductores afectados, la rejilla pluvial se encontraba dañada y fuera de su posición, lo que provocó que varios automóviles sufrieran ponchaduras en los neumáticos, así como afectaciones en los rines al pasar por el sitio.
Tras el reporte de los hechos, personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para atender la situación y abanderar la zona, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y advertir a los automovilistas que transitaban por el área.
Posteriormente, los elementos procedieron a recolocar la rejilla pluvial que presentaba daños, con lo que se restableció el paso vehicular en el sector afectado.
Asimismo, los agentes orientaron a los conductores que resultaron afectados para que realizaran el reporte correspondiente al número de emergencias 911, a fin de obtener un folio que les permita iniciar el trámite de reparación de daños ante el municipio.