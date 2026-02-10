Vuelca tráiler tras maniobra de rebase de otro camión; operador y su perro salen ilesos en el Norponiente
La unidad de carga terminó con daños materiales tras salir de la cinta asfáltica, mientras que el conductor fue valorado en el lugar sin requerir traslado médico
Un tráiler de la empresa Multinacional Gacela terminó volcado fuera de la carretera la mañana de ayer martes, en el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 44+400, en dirección a Monterrey.
De acuerdo con el operador de la unidad, Baldimir ¨N¨, de 25 años de edad, quien viajaba de Derramadero a Nuevo Laredo en compañía de su mascota, el percance ocurrió cuando otro tráiler que circulaba en sentido contrario realizó una maniobra de rebase, lo que lo obligó a salir del camino para evitar una colisión.
Tras esta maniobra, el camión salió de la cinta asfáltica y quedó completamente volcado a un costado de la vía. La unidad presentó daños materiales, mientras que el operador y su perro lograron salir con diversos golpes, sin lesiones de consideración.
El conductor fue valorado en el lugar por personal de auxilio, quienes informaron que no presentaba heridas graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, el operador permaneció en el sitio mientras daba aviso a la empresa transportista y a su aseguradora.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona, en tanto que grúas realizaron las maniobras correspondientes para retirar el vehículo siniestrado y liberar la vialidad. El operador y su mascota permanecieron en espera de que acudiera personal de la empresa para su traslado.