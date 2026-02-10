Vuelca tráiler tras maniobra de rebase de otro camión; operador y su perro salen ilesos en el Norponiente

Un tráiler de la empresa Multinacional Gacela terminó volcado fuera de la carretera la mañana de ayer martes, en el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 44+400, en dirección a Monterrey.

De acuerdo con el operador de la unidad, Baldimir ¨N¨, de 25 años de edad, quien viajaba de Derramadero a Nuevo Laredo en compañía de su mascota, el percance ocurrió cuando otro tráiler que circulaba en sentido contrario realizó una maniobra de rebase, lo que lo obligó a salir del camino para evitar una colisión.

