Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses
Solo un vuelo fue cancelado por condiciones meteorológicas en dos meses de operación
En dos meses de operación, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe operó 54 vuelos comerciales hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Luego de que arrancó operaciones el pasado 31 de octubre tras la suspensión de este tipo de viajes desde el 2020, a través de VivaAerobús se presentó casi un vuelo diario.
Estadísticas compartidas a VANGUARDIA revelaron que se hicieron 54 salidas por igual número de llegadas desde el AIFA.
Solo un vuelo se canceló el pasado lunes 29 de septiembre “por motivos de seguridad operacional”. El aterrizaje de la aeronave estaba programado para las 14:40 horas, sin embargo fue desviado a Monterrey por las condiciones meteorológicas.
Desde junio del 2025, VANGUARDIA publicó que las suspensiones de vuelos por neblina se iban a mantener por motivos de seguridad y neblina.
“No hay un solo aeropuerto en México que no se cierre por neblina. Intervienen muchos factores. Primero, la capacitación de los pilotos —que en la región sureste es excelente—; segundo, las aeronaves deben estar equipadas para operar en condiciones de baja visibilidad; y tercero, los aparatos deben estar debidamente certificados. Además, los aspectos orográficos del terreno también influyen para determinar el umbral mínimo de visibilidad en aterrizajes con neblina densa”, explicó entonces Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Aeroportuarios de Coahuila.
En total, desde Saltillo viajaron 8 mil 583 pasajeros hasta este 30 de diciembre, mientras que llegaron a la ciudad vía AIFA un total de 8 mil 720 viajeros.
Los datos compartidos a este medio indican que la ocupación de las llegadas fue del 85.4 por ciento mientras que las salidas alcanzaron el 86.8 por ciento.
VUELO A CANCÚN, EN SEMANA SANTA
Para el 2026, se espera que la conectividad aérea incremente a partir de el próximo mes de marzo cuando comiencen los vuelos directos de Saltillo con destino a Cancún.
Actualmente se puede viajar con escala en la Ciudad de México, sin embargo, ya se pueden adquirir boletos hacia el destino peninsular a través del sitio oficial de VivaAerobús.
Fue a mediados de noviembre de este año cuando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció este vuelo destacando que el Aeropuerto de Ramos Arizpe tiene cerca de un millón y medio de pasajeros potenciales en la región.
También expuso que para los próximos años se prevé una inversión cercana a los millones de pesos para la ampliación del Aeropuerto.