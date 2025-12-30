Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses

En dos meses de operación, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe operó 54 vuelos comerciales hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Luego de que arrancó operaciones el pasado 31 de octubre tras la suspensión de este tipo de viajes desde el 2020, a través de VivaAerobús se presentó casi un vuelo diario.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey

Estadísticas compartidas a VANGUARDIA revelaron que se hicieron 54 salidas por igual número de llegadas desde el AIFA.

Solo un vuelo se canceló el pasado lunes 29 de septiembre “por motivos de seguridad operacional”. El aterrizaje de la aeronave estaba programado para las 14:40 horas, sin embargo fue desviado a Monterrey por las condiciones meteorológicas.

Desde junio del 2025, VANGUARDIA publicó que las suspensiones de vuelos por neblina se iban a mantener por motivos de seguridad y neblina.