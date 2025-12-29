Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey

La presencia de un banco de niebla obligó este lunes a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, lo que derivó en el desvío del vuelo de Viva Aerobús procedente de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

El arribo de la aeronave estaba programado para las 14:40 horas; sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje, informó a VANGUARDIA Óscar Pérez Benavides, director general de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA) de Coahuila.

Detalló que la niebla también afectó operaciones de carga, una situación que —dijo— ya estaba contemplada en la planeación logística de las empresas.