Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey
    La densa niebla impidió el aterrizaje de vuelos comerciales y de carga en el aeropuerto de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El director de SEA, Óscar Pérez Benavides, no descartó que se prolongue la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe

La presencia de un banco de niebla obligó este lunes a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, lo que derivó en el desvío del vuelo de Viva Aerobús procedente de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

El arribo de la aeronave estaba programado para las 14:40 horas; sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje, informó a VANGUARDIA Óscar Pérez Benavides, director general de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA) de Coahuila.

Detalló que la niebla también afectó operaciones de carga, una situación que —dijo— ya estaba contemplada en la planeación logística de las empresas.

$!SEA Coahuila revisará la atención brindada a los usuarios afectados, dijo su titular.
SEA Coahuila revisará la atención brindada a los usuarios afectados, dijo su titular. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El funcionario expresó preocupación por el malestar de los pasajeros, luego de que la aerolínea presuntamente notificara que el traslado terrestre de Monterrey a Saltillo debía ser cubierto por los propios usuarios. Ante ello, aseguró que supervisará la calidad del servicio ofrecido.

Pérez Benavides indicó que se ofreció la reposición de boletos a quienes decidieran regresar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para reprogramar su vuelo una vez que mejoraran las condiciones climáticas. Confirmó que algunos pasajeros optaron por trasladarse por su cuenta a Saltillo, lo que les generó gastos adicionales y retrasos.

Advirtió que el cierre operativo podría extenderse en los próximos días, aunque cualquier determinación dependerá exclusivamente del estado del tiempo.

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

