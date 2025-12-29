Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El director de SEA, Óscar Pérez Benavides, no descartó que se prolongue la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe
La presencia de un banco de niebla obligó este lunes a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, lo que derivó en el desvío del vuelo de Viva Aerobús procedente de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.
El arribo de la aeronave estaba programado para las 14:40 horas; sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje, informó a VANGUARDIA Óscar Pérez Benavides, director general de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA) de Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas
Detalló que la niebla también afectó operaciones de carga, una situación que —dijo— ya estaba contemplada en la planeación logística de las empresas.
El funcionario expresó preocupación por el malestar de los pasajeros, luego de que la aerolínea presuntamente notificara que el traslado terrestre de Monterrey a Saltillo debía ser cubierto por los propios usuarios. Ante ello, aseguró que supervisará la calidad del servicio ofrecido.
Pérez Benavides indicó que se ofreció la reposición de boletos a quienes decidieran regresar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para reprogramar su vuelo una vez que mejoraran las condiciones climáticas. Confirmó que algunos pasajeros optaron por trasladarse por su cuenta a Saltillo, lo que les generó gastos adicionales y retrasos.
Advirtió que el cierre operativo podría extenderse en los próximos días, aunque cualquier determinación dependerá exclusivamente del estado del tiempo.