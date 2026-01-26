Alcohol, fuego y violencia: fin de semana crítico sacude a Saltillo y la región

Entre la madrugada del sábado y el transcurso del domingo se registraron en Saltillo y municipios de la región sureste de Coahuila diversos hechos de alto impacto, entre ellos accidentes viales, incendios, rescates, agresiones y muertes. Los incidentes ocurrieron en vialidades urbanas, carreteras federales y colonias habitacionales, generando la movilización de corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales para atender a personas lesionadas, controlar riesgos y realizar las diligencias correspondientes. TE PUEDE INTERESAR: Fatal accidente cobra la vida de dos personas en el libramiento Norponiente ¡CAOS AL VOLANTE! BORRACHAZO Y DESTROZOS EN EL PERIFÉRICO LEA La madrugada del sábado se tiñó de peligro cuando un conductor, presuntamente hasta las manitas de alcohol, perdió el control de su Volkswagen Clásico y se estampó brutalmente contra las ballenas de concreto en el Periférico Luis Echeverría Álvarez. El impacto fue tan violento que los escombros de concreto salieron volando hacia los carriles contrarios, provocando que una camioneta Ford que pasaba por ahí no pudiera esquivarlos y terminara derrapando.

Afortunadamente, la suerte estuvo del lado de los involucrados y no hubo sangre que lamentar, quedando todo en fierros retorcidos y daños materiales cuantiosos. Los elementos de Tránsito Municipal llegaron para abanderar la zona y llevarse los vehículos al corralón, mientras el caso fue turnado al Ministerio Público para que el responsable pague los platos rotos de su parranda. ¡INFIERNO EN LA CARRETERA! CHOQUE DE TRÁILERES DESATA INCENDIO La madrugada del sábado se iluminó con las llamas de un aparatoso accidente en el tramo La Carbonera–Puerto México, donde dos tractocamiones chocaron por alcance y terminaron calcinados. El responsable, un chofer potosino que no logró frenar a tiempo, impactó por detrás a otra unidad, desatando un infierno de fuego que consumió ambos vehículos pesados.

Milagrosamente, y a pesar de lo espectacular del fuego y el impacto, los conductores lograron salir ilesos antes de que las unidades fueran devoradas por las llamas. Personal de Capufe tuvo que batallar contra el incendio en el kilómetro 205+800, cerrando la circulación y realizando maniobras de limpieza en una noche larga para los cuerpos de emergencia. TAXISTA EBRIO SE ESTAMPA CONTRA PATRULLA Un taxista que manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó un choque de película al sur de Saltillo, estrellándose por alcance contra una patrulla de Tránsito que esperaba tranquilamente el semáforo. El impacto fue tan fuerte que el frente del taxi Aveo quedó destrozado, dejando al conductor, Hugo Villanueva, atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad.

Los paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que realizar maniobras de rescate para liberar al “cafre” del volante, quien fue trasladado al IMSS bajo custodia policial para responder por sus actos. Por fortuna, los oficiales municipales solo sufrieron el susto y golpes leves, pero el taxista ahora tendrá que pagar los daños y enfrentar a la justicia por manejar en estado inconveniente. ¡RESCATE EN LA MONTAÑA! JÓVENES PERDIDOS EN SAN LORENZO Lo que debía ser un paseo tranquilo se convirtió en pesadilla para dos jóvenes que terminaron extraviados en la inmensidad del Cañón de San Lorenzo al caer la noche. Tras horas de angustia, una llamada al 911 activó un fuerte operativo de bomberos, quienes peinaron la zona montañosa en plena madrugada hasta lograr ubicarlos sanos y salvos cerca de la medianoche.

El descenso fue lento y cuidadoso, concluyendo exitosamente hasta las 2:20 horas del sábado sin que los aventureros presentaran lesiones. Los muchachos confesaron haber perdido el rumbo al oscurecer, aprendiendo a la mala que la naturaleza no perdona errores, aunque esta vez vivieron para contarlo gracias a los rescatistas. ¡PÁNICO EN LAS ALTURAS! SUICIDA CON MACHETE AMENAZA DESDE TECHO Momentos de tensión se vivieron en la colonia Loma Linda la tarde del sábado, cuando un hombre armado con un machete y un cuchillo subió al techo de un negocio amenazando con degollarse. Policías de la UNIF y paramédicos intentaron dialogar con el sujeto, originario de Puebla, quien se mostraba sumamente agresivo y se causaba heridas en el cuello ante la mirada atónita de los presentes.

En un descuido, los oficiales lograron quitarle las armas blancas, pero el hombre, fuera de sí, tomó un block de concreto y se golpeó la cabeza, provocándose una fuerte hemorragia. Finalmente fue sometido y asegurado para evitar que se quitara la vida, siendo trasladado en código amarillo al IMSS 2 para recibir atención psiquiátrica y médica urgente. FUEGO DEVORA TEJABANES Las fuertes ráfagas de viento del sábado se convirtieron en el peor enemigo de los vecinos de la colonia Diana Laura Riojas, al propagar un incendio que redujo a cenizas varios tejabanes. Lo que pudo ser un cortocircuito o basura acumulada, terminó en un desastre que consumió las humildes viviendas de madera y cartón, obligando a las familias a huir para salvar la vida.

Los colonos intentaron luchar contra el fuego a cubetazos, pero las llamas eran incontenibles hasta la llegada de los bomberos, quienes trabajaron por horas removiendo escombros humeantes. Aunque se perdió todo lo material, la rápida acción evitó que el fuego se extendiera aún más por los predios irregulares, dejando solo un paisaje desolador de láminas retorcidas. ¡FIESTA SANGRIENTA! LO MATAN AL SALIR DE CONCIERTO BIKER La madrugada del domingo se tiñó de luto en el Pueblo Mágico de Parras, donde la diversión terminó en homicidio tras un concierto de bikers en la unidad deportiva. La víctima, Ángel “N”, de 23 años, perdió la vida tras recibir una certera puñalada en el corazón luego de que una vieja rencilla reviviera al toparse con sus rivales. Aunque su padre intentó defenderlo, resultando también herido en el costado, los agresores los cazaron al salir del evento y los atacaron sin piedad en plena vía pública.

La desesperación se apoderó de la familia, que cargó con el joven herido y lo trasladó a toda velocidad al centro de salud ubicado a escasas dos cuadras de la agresión. Tristemente, los médicos confirmaron que Ángel llegó ya sin signos vitales, convirtiendo la esperanza en llanto. La policía actuó tras el reporte y logró la detención de tres sujetos presuntamente implicados, quienes ahora tendrán que responder por este crimen que manchó de sangre el fin de semana. LO APUÑALA EL PRIMO DE SU ESPOSA EN RIÑA FAMILIAR Una reunión familiar en la colonia Provivienda terminó en un baño de sangre la madrugada del domingo, cuando un hombre fue acuchillado por el primo de su esposa tras una acalorada discusión. El agresor, identificado como Israel, no se tentó el corazón para clavarle el arma blanca a su pariente político y huir cobardemente con rumbo desconocido.

Herido y sangrando, el afectado tuvo que trasladarse por sus propios medios a la Cruz Roja para ser atendido de urgencia debido a la gravedad de las lesiones. La policía llegó al domicilio para buscar al responsable, pero este ya se había hecho humo, por lo que se instó a la familia a denunciar para que el ataque no quede impune. ¡MOTOCICLISTA AL HOSPITAL! DERRAPA SIN CASCO Y SE LESIONA LA CABEZA Un joven motociclista se debate entre el dolor y las consecuencias de sus actos tras sufrir un grave accidente en Paseo de la Reforma, donde derrapó violentamente por conducir presuntamente ebrio y sin casco. El impacto contra el pavimento fue brutal, provocándole una severa lesión en el cráneo que lo dejó tirado a mitad de la calle la madrugada del domingo.

Testigos corrieron a auxiliarlo mientras llegaba la ambulancia, que lo trasladó de emergencia al Hospital General dado su delicado estado de salud. La motocicleta terminó en el corralón, convertida en la prueba de una noche de fiesta que terminó en tragedia por la falta de precaución y equipo de seguridad. CHOCA POR IR A AYUDAR A SU HERMANA La prisa y el exceso de velocidad le jugaron una mala pasada a un conductor que, en su afán de auxiliar a su hermana chocada, terminó estrellando su propia camioneta Silverado contra una barrera de contención. El incidente ocurrió la madrugada del domingo en el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde la camioneta quedó con una llanta destrozada y severos daños frontales.

A pesar de lo aparatoso del golpe, el hombre salió ileso, aunque con una fuerte crisis nerviosa al ver que su intento de ayuda solo sumó otro problema a la familia. Las autoridades viales tuvieron que intervenir para consignar el caso, dejando como lección que más vale llegar tarde que nunca llegar. MESERO ES GOLPEADO Y ASALTADO TRAS PERSECUCIÓN Un mesero vivió una noche de terror al ser perseguido desde su trabajo en Mirasierra hasta la colonia Hidalgo, donde sus agresores le chocaron el auto para detenerlo y darle una paliza. Todo comenzó con una riña en el restaurante “Norteño Wings”, pero la violencia escaló cuando el empleado intentó huir en su Chevy y fue alcanzado en el Periférico LEA.

No contentos con chocarlo, los pandilleros lo bajaron a golpes, le robaron su celular y lo dejaron tirado a su suerte antes de huir. La víctima, adolorida y asustada, llegó por su propio pie a la Cruz Roja, mientras la policía municipal brilló por su ausencia en el momento de los hechos, sin lograr detener a los responsables de esta salvajada. ¡INTENTO DE ASALTO FRUSTRADO! TRES DETENIDOS POR AGREDIR A JÓVENES La fiesta terminó mal para dos amigos que salían de un bar en el bulevar Venustiano Carranza, al ser interceptados por una banda de delincuentes que intentó robarles sus gorras a golpes. La agresión dejó a uno de los jóvenes con una herida en el cuello, desatando una movilización policiaca en plena zona dorada de Saltillo la madrugada del domingo.

La rápida respuesta de la policía rindió frutos, logrando la captura de tres sujetos señalados directamente como los agresores, quienes fueron llevados a las celdas municipales. Las víctimas, decididas a no dejar pasar el atropello, aseguraron que interpondrán la denuncia formal para que estos vándalos no vuelvan a las calles tan pronto. ¡LO SACARON DEL CAMINO! VUELCA TRAS CERRÓN EN EL SUR Un automovilista vio su vida pasar frente a sus ojos cuando terminó volcado a un costado del bulevar Antonio Cárdenas, luego de que otro vehículo fantasma le cerrara el paso de forma intempestiva. El conductor del Aveo plata no pudo controlar el volante tras la maniobra evasiva y acabó con las llantas hacia arriba en un terreno baldío.

Pese a lo espectacular del accidente, el conductor salió milagrosamente ileso, sin un solo rasguño, aunque su coche quedó para el arrastre. Tránsito Municipal se encargó del papeleo y de coordinar con la aseguradora, mientras el responsable del “cerrón” huyó cobardemente sin importarle la suerte de su víctima. HUYE TRAS ESTRELLARSE CONTRA PUESTO DE COMIDA Y CAMIONETA La indignación crece entre los vecinos de la colonia Prados de San José tras difundirse el video de un conductor irresponsable que arrasó con un puesto de comida y dañó una camioneta estacionada para luego darse a la fuga. El cafre, a bordo de un Pontiac Grand Am bicolor, causó destrozos calculados en 130 mil pesos antes de escapar cobardemente a toda velocidad.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto múltiple, convirtiéndose en la principal evidencia para que los afectados exijan justicia ante la Fiscalía. Los dueños del puesto y de la camioneta Dodge Journey esperan que con las imágenes se logre dar con el paradero del responsable para que pague hasta el último centavo de los daños. JOVEN SE QUITA LA VIDA; NO SOPORTÓ LA MUERTE DE SU MADRE La tristeza cobró una víctima más en la colonia Buenos Aires, donde un joven de apenas 18 años fue encontrado colgado en su habitación, presuntamente agobiado por una profunda depresión tras el fallecimiento de su madre. Sus familiares, desesperados, lo bajaron y lo llevaron a toda velocidad en una camioneta hasta la estación de Bomberos Sur, rogando por un milagro.

Lamentablemente, al llegar a la estación, los bomberos confirmaron la peor noticia: el joven ya no tenía signos vitales. El dolor se apoderó del lugar mientras agentes de la Fiscalía tomaban conocimiento del deceso, ordenando el traslado del cuerpo al Semefo y cerrando otro capítulo doloroso de salud mental en la región.