Fatal accidente cobra la vida de dos personas en el libramiento Norponiente

Dos personas perdieron la vida en un accidente vial ocurrido la madrugada de este lunes en el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 3+500, con dirección a Monterrey. De acuerdo con trabajadores de la carretera y con el conductor del tráiler, identificado como Miguel Ángel ¨N¨, de 31 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado para su atención médica, el automóvil involucrado invadió el carril de circulación.

El vehículo Volkswagen Jetta, en el que viajaban dos hombres, circulaba desde la carretera a Zacatecas sobre el libramiento y, al llegar al kilómetro mencionado, presuntamente invadió el carril contrario. Esto provocó un choque frontal contra el tráiler, cuyo conductor no logró esquivar el impacto. A consecuencia del accidente, ambas unidades salieron de la vialidad. Los ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar; el conductor quedó prensado y su acompañante semiatrapado.

Al sitio arribaron autoridades municipales y, posteriormente, paramédicos de la empresa Life Support, quienes brindaron atención al trailero y lo trasladaron a un hospital privado. Al nosocomio se envió un custodio para que el conductor rindiera su declaración ante las autoridades correspondientes. Alrededor de las 05:30 horas, se solicitó el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos para el uso de equipo hidráulico, con el fin de realizar la liberación y extracción de los cuerpos del interior del automóvil.