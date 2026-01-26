Fatal accidente cobra la vida de dos personas en el libramiento Norponiente

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 enero 2026
    Fatal accidente cobra la vida de dos personas en el libramiento Norponiente
    El automóvil Volkswagen Jetta terminó fuera de la carpeta asfáltica tras el choque frontal registrado en el libramiento Norponiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor del tráiler resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado, mientras autoridades realizaron maniobras de rescate y el levantamiento de indicios

Dos personas perdieron la vida en un accidente vial ocurrido la madrugada de este lunes en el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 3+500, con dirección a Monterrey.

De acuerdo con trabajadores de la carretera y con el conductor del tráiler, identificado como Miguel Ángel ¨N¨, de 31 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado para su atención médica, el automóvil involucrado invadió el carril de circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven de 18 años se quita la vida tras enfrentar depresión por la muerte de su madre

$!El tráiler involucrado presentó daños severos en la parte frontal luego del impacto.
El tráiler involucrado presentó daños severos en la parte frontal luego del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El vehículo Volkswagen Jetta, en el que viajaban dos hombres, circulaba desde la carretera a Zacatecas sobre el libramiento y, al llegar al kilómetro mencionado, presuntamente invadió el carril contrario.

Esto provocó un choque frontal contra el tráiler, cuyo conductor no logró esquivar el impacto. A consecuencia del accidente, ambas unidades salieron de la vialidad. Los ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar; el conductor quedó prensado y su acompañante semiatrapado.

$!La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante las labores de rescate y peritaje.
La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante las labores de rescate y peritaje. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al sitio arribaron autoridades municipales y, posteriormente, paramédicos de la empresa Life Support, quienes brindaron atención al trailero y lo trasladaron a un hospital privado. Al nosocomio se envió un custodio para que el conductor rindiera su declaración ante las autoridades correspondientes.

Alrededor de las 05:30 horas, se solicitó el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos para el uso de equipo hidráulico, con el fin de realizar la liberación y extracción de los cuerpos del interior del automóvil.

$!Personal de emergencias y autoridades municipales acudieron al kilómetro 3+500 para atender el accidente vial.
Personal de emergencias y autoridades municipales acudieron al kilómetro 3+500 para atender el accidente vial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una vez concluidas las labores, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Asimismo, se logró identificar al acompañante mediante una credencial a nombre de Manuel ¨N¨, de 63 años. Las autoridades continúan en espera de localizar la identificación del segundo ocupante para contactar a sus familiares y realizar los trámites correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Fallecimientos

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Listos los primeros ataques de EU a México
true

POLITICÓN: Cuenta regresiva para que partidos registren coaliciones en Coahuila
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la estación Sur de Bomberos para realizar las diligencias correspondientes tras el fallecimiento del joven.

Saltillo: joven de 18 años se quita la vida tras enfrentar depresión por la muerte de su madre
Zelenskyy comentó que Estados Unidos está tratando de encontrar un compromiso, pero que ‘todas las partes deben estar listas para comprometerse’. FOTO:

Acuerdo de seguridad de EU para Ucrania está 100% listo para firmarse: Zelenskyy
Los encuentros del Estatal Copa Telmex-Telcel se disputan en la ciudad de Monclova.

Charros de Saltillo 2014 y 2016 avanzan a Semifinales del Estatal Copa Telmex-Telcel
La era de los medicamentos GLP-1 y el enfoque en los alimentos ultraprocesados están fragmentando la hegemonía que el conteo de calorías ejerció durante un siglo.

¿Está Estados Unidos dejando atrás las calorías?

¿Quiénes serán los propietarios de TikTok en EE. UU.?

¿Quiénes serán los propietarios de TikTok en EE. UU.?