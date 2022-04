$!Alertan en Saltillo por nuevo fraude vía Whatsapp: ofertas de empleo ¿te contactaron de RH?

El objetivo que persiguen los delincuentes con este tipo de mensajes, es el de acceder a información personal de las víctimas, para luego cometer otros delitos como robo de identidad o extorsión a través de la información obtenida.

Los mensajes, en donde normalmente se identifica una persona como Gerente de Recursos Humanos de Amazon, y ofrecen empleos de tiempo parcial o completo, con ingresos que podrían ir desde los 300, hasta los 3 mil pesos.

“Esto es falso, te envían un enlace y esperan tu respuesta, no respondas, no entres a ningún enlace y activa la verificación en dos pasos. Ignóralo y no des click en ningún enlace sospechoso, aunque venga de personas que tienes agregadas”, recomienda la policía cibernética.

Mientras que algunos usuarios, como Norma V. aseguran haber enviado información y fotografías, pues no sabían qué se trataba de una nueva modalidad de fraude, y advierte a los saltillenses para evitar caer en este tiempo de estafas.

“Yo les envié foto y número de una persona que me mandó un link a mi WhatsApp, y nada más me dijeron que lo bloqueará, por lógica y sentido común lo bloqueé, pero ya ni me dijeron respuesta ni nada de nada y ahora según me mandan un inbox disque de correos que hay un paquete para mí”, señala.