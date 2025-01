Alertan sobre la modernización de la estafa ‘la entrega se intentó dos veces’ ahora telefónicamente

Lo que antes era solo un mensaje de texto sospechoso ha dado paso a una forma mucho más sofisticada de engaño . Los estafadores ahora recurren a llamadas telefónicas que parecen provenir de paqueterías reconocidas como Amazon, Mercado Libre, DHL , entre otras. Durante la llamada, el estafador te pedirá un código para “confirmar tu identidad” y asegurar la entrega de un paquete . Si te niegas a proporcionarlo, te amenazarán con no realizar la entrega.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que este código no es solo una medida para confirmar la entrega, sino que tiene consecuencias mucho más graves. El estafador utilizará ese código para intentar ingresar a tu cuenta de WhatsApp. Cuando la aplicación envía el código de verificación, aclara que este no debe ser compartido con nadie, ya que es una medida de seguridad.