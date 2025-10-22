Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
    Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal. FOTO: CORTESÍA

La autoridad exhortó a la ciudadanía a no caer en fraudes, ya que los terrenos no pueden ser habitados legalmente

El Gobierno Municipal de Saltillo alertó a la ciudadanía sobre la venta ilegal de terrenos cerca de prolongación Otilio González, frente a las colonias Loma Linda y Loma Blanca.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que esta área corresponde a una zona de amortiguamiento de la zona natural protegida, por lo que es completamente ilegal construir o vender terrenos con fines habitacionales.

Se señaló que actualmente circula en redes sociales y a través de WhatsApp la oferta de lotes de 10x20 metros, con un costo de 150 mil pesos, un enganche de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500 pesos.

La autoridad exhortó a la población a no caer en fraudes, ya que dichos terrenos son irregulares y no pueden ser habitados legalmente.

Además, al tratarse de una zona natural protegida, no se autorizará la instalación de servicios básicos como agua potable o electricidad. Quienes vendan estos lotes incurren en delitos ambientales y posibles fraudes contra quienes adquieran los terrenos.

El Gobierno Municipal enfatizó que puede ejecutar los procesos legales correspondientes para impedir asentamientos irregulares y proteger la integridad de la zona natural, reiterando la importancia de denunciar este tipo de irregularidades a las autoridades.

