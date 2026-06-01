Alianza con Harrison Barnes impulsa rescate de espacios deportivos en Saltillo

El edil destacó que esta colaboración internacional permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa de ambos sectores, siguiendo el modelo implementado previamente en la plaza de Mirasierra.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , informó que continúan los trabajos de rehabilitación integral de las plazas públicas de Satélite Sur y Lomas del Refugio, proyectos que se desarrollan gracias al respaldo de la fundación del jugador de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, y en coordinación con la organización del equipo de la NBA.

“Se están rehabilitando gracias al apoyo de la fundación de Harrison Barnes y de la mano con los Spurs de San Antonio”, señaló.

INAUGURACIÓN PODRÍA AJUSTARSE

Díaz González explicó que las fechas previstas para la entrega de las obras podrían sufrir algunos ajustes debido a la participación de los Spurs en las finales de la NBA.

Indicó que originalmente se contemplaba inaugurar ambos espacios entre el 19 y el 21 de junio; sin embargo, el calendario deportivo podría provocar un ligero retraso.

“A lo mejor puede haber algunos días de retraso, pero imagínate que pudiera regresar aquí a Saltillo como campeón”, comentó.

Las obras contemplan la colocación de una microcarpeta de concreto especializada para la práctica de básquetbol y futbol, además de la instalación de nueva malla ciclónica y mejoras generales en la infraestructura de las plazas.

El alcalde destacó que uno de los principales objetivos es ofrecer espacios dignos para la práctica deportiva y fomentar actividades que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes, especialmente en el sector surponiente de la ciudad.

DESTACA DERRAMA ECONÓMICA POR 21K

Por otra parte, Javier Díaz resaltó los resultados de la edición más reciente de la carrera 21K Coahuila, que reunió a más de 7 mil corredores provenientes de distintas regiones del país.

Aseguró que el evento generó una importante derrama económica para Saltillo, reflejada en una alta ocupación hotelera y un incremento en la actividad de restaurantes, comercios y prestadores de servicios.