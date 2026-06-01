Alianza con Harrison Barnes impulsa rescate de espacios deportivos en Saltillo

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    Alianza con Harrison Barnes impulsa rescate de espacios deportivos en Saltillo
    La plaza Mirasierra Spurs es un ejemplo de los trabajos que han realizado en coordinación. CORTESÍA

Rehabilitan plazas de Satélite Sur y Lomas del Refugio gracias a colaboración internacional

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que continúan los trabajos de rehabilitación integral de las plazas públicas de Satélite Sur y Lomas del Refugio, proyectos que se desarrollan gracias al respaldo de la fundación del jugador de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, y en coordinación con la organización del equipo de la NBA.

El edil destacó que esta colaboración internacional permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa de ambos sectores, siguiendo el modelo implementado previamente en la plaza de Mirasierra.

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“Se están rehabilitando gracias al apoyo de la fundación de Harrison Barnes y de la mano con los Spurs de San Antonio”, señaló.

INAUGURACIÓN PODRÍA AJUSTARSE

Díaz González explicó que las fechas previstas para la entrega de las obras podrían sufrir algunos ajustes debido a la participación de los Spurs en las finales de la NBA.

Indicó que originalmente se contemplaba inaugurar ambos espacios entre el 19 y el 21 de junio; sin embargo, el calendario deportivo podría provocar un ligero retraso.

“A lo mejor puede haber algunos días de retraso, pero imagínate que pudiera regresar aquí a Saltillo como campeón”, comentó.

Las obras contemplan la colocación de una microcarpeta de concreto especializada para la práctica de básquetbol y futbol, además de la instalación de nueva malla ciclónica y mejoras generales en la infraestructura de las plazas.

El alcalde destacó que uno de los principales objetivos es ofrecer espacios dignos para la práctica deportiva y fomentar actividades que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes, especialmente en el sector surponiente de la ciudad.

DESTACA DERRAMA ECONÓMICA POR 21K

Por otra parte, Javier Díaz resaltó los resultados de la edición más reciente de la carrera 21K Coahuila, que reunió a más de 7 mil corredores provenientes de distintas regiones del país.

Aseguró que el evento generó una importante derrama económica para Saltillo, reflejada en una alta ocupación hotelera y un incremento en la actividad de restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

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“Prácticamente los hoteles estuvieron llenos durante el fin de semana. Vimos gente de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México”, señaló.

Asimismo, indicó que la afluencia de visitantes también benefició a espacios turísticos y culturales de la capital coahuilense, entre ellos el Museo del Desierto, consolidando a Saltillo como un destino atractivo para el turismo deportivo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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